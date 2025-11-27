Ator Almeno Gonçalves morre aos 66 anos

De acordo com a agente, Teresa Miguel Amaral, Almeno Gonçalves morreu hoje de madrugada.

A notícia da morte do ator foi avançada pelo jornal Correio da Manhã, segundo o qual Almeno Gonçalves morreu no Hospital Francisco Xavier, onde estava internado devido a um cancro.

O velório do ator está marcado para sexta-feira de manhã, na Igreja de Miraflores, no concelho de Oeiras, segundo a agente.