Ator de "Anéis do Poder" que sofreu ataques racistas diz que injustiça não o parará

"Esse tipo de injustiça vai sempre incomodar-me. Estive ciente dela desde o início, mas nunca me deteve", afirmou, numa mesa redonda sobre a segunda temporada. "E não me vai deter. As pessoas vão ter de lidar connosco, porque existimos e temos o mesmo direito a existir", acrescentou.

Retomando o papel de Arondir em "Os Anéis do Poder", que regressa na quinta-feira no Prime Video, Ismael Cruz Córdova considerou toda esta jornada importante e "muito espiritual". O ator chegou a receber ameaças de morte por interpretar um elfo que não é branco.

Córdova referiu que também a atriz inglesa Sophia Nomvete (que interpreta a princesa anã Disa) e o jovem ator australiano Tyroe Muhafidin (Theo) foram alvos de ataques racistas.

"Tornei-me na voz mais ruidosa porque senti que estava numa melhor posição, tinha um pouco mais de privilégio", considerou Córdova. "Tinha esta voz masculina. Com a Sophia, há uma componente adicional de misoginia, e Tyroe é mais novo", explicou.

A um passo da estreia da segunda temporada e depois de uma passagem bem-sucedida pela Comic-Con San Diego, Ismael Cruz Córdova garantiu que "já não quer saber" dos ataques, que inicialmente "doeram muito".

"Adoro a nossa série, adoro a minha arte, adoro o meu personagem", afirmou. "Os fãs são incríveis e são eles que importam realmente", acrescentou.

Sophia Nomvete, que interpreta uma das personagens femininas mais interessantes, a princesa anã Disa, explicou como as suas características a inspiraram. "Ela tem uma confiança e uma força imbatíveis a que aspiro", afirmou.

Escrita do zero, a personagem forma com Durin um `power couple` (casal poderoso) na saga. A atriz explicou que o papel obrigou a muito trabalho físico, tal como andar descalça para pisar melhor com a planta dos pés, e virar todo o corpo em vez de apenas a cabeça quando tem de olhar para algum lado.

"O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" regressa com oito episódios para uma temporada que custou centenas de milhões de dólares e deverá ser vista por uma audiência de fãs fervorosos de John Ronald Reuel Tolkien.

Desta vez, a temporada tem três realizadoras: Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper. Os primeiros três episódios estreiam quinta-feira, seguindo-se um por semana até à final a 03 de outubro.