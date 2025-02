Ator Gene Hackman encontrado morto

O xerife do condado de Santa Fé, citado pela imprensa local, confirmou a morte do casal, juntamente com o cão.







Adan Mendoza garante que não há indícios de crime, mas também não são conhecidas as causas das mortes.



Óscar de Melhor Ator no filme "Os Incorruptíveis Contra a Droga". O ator interpretou o detetive Jimmy Doyle, que tentou desmantelar uma rede de tráfico em Nova Iorque. O xerife conta que o casal terá morrido por volta da meia-noite de 27 de fevereiro e garante "à comunidade e à vizinhança que não há perigo imediato para ninguém". Gene Hackman tinha 95 anos. Ganhou umno filme "Os Incorruptíveis Contra a Droga". O ator interpretou o detetive Jimmy Doyle, que tentou desmantelar uma rede de tráfico em Nova Iorque.





O ator voltou a vencer um Óscar, como melhor ator secundário, no filme Unforgiven, de Clint Eastwood, de 1992.Entre inúmeros papéis que desempenhou durante a carreira, Gene Hackman também ficou conhecido por interpretar Lex Luthor nos filmes do Superhomem, no final da década de 1970 e 1980.

A mulher do ator era Betsy Arakawa. Tinha 63 anos e era pianista de música clássica.