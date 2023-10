Ator Matthew Perry, conhecido pela série `Friends`, faleceu aos 54 anos

De acordo com o jornal Los Angeles Times, o ator foi encontrado morto no jacuzzi de casa em Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, onde se terá afogado.

Não foram encontrados no local nem drogas nem qualquer sinal que sugerisse um ato criminoso, segundo fontes policiais não identificadas citadas pelo mesmo jornal e pelo portal noticioso TMZ, que foi o primeiro a avançar a morte de Perry.

Um inspetor da polícia de Los Angeles, Drake Madison, confirmou à agência de notícias Associated Press que agentes tinham sido chamados à casa para "investigar a morte de um homem com cerca de 50 anos" por volta das 16:10 de sábado (0:10 de hoje em Lisboa).

O ator, que confessou publicamente ter sofrido diversos episódios de dependência de drogas e álcool ao longo da vida, tornou-se famoso por interpretar a personagem Chandler Bing na série `Friends`, que durou 10 temporadas, entre 1994 e 2004.

Perry foi nomeado para os Emmy, os prémios norte-americanos de televisão, uma vez pelo seu papel em `Friends` e mais duas vezes por interpretar um conselheiro da Casa Branca na série `Os Homens do Presidente`.

O ator também teve vários papéis de destaque no cinema, sendo o protagonista, com Salma Hayek, da comédia romântica `Só os Tolos Se Apaixonam`, e da comédia policial `The Whole Nine Yards`, ao lado de Bruce Willis.