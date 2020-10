Ator norte-americano Jeff Bridges tem um linfoma

Em comunicado publicado, na segunda-feira, nas redes sociais, o ator disse entender a gravidade da doença, um cancro do sistema linfático, aproveitou para expressar gratidão à família, aos amigos e à equipa médica e prometeu manter os fãs informados sobre a recuperação.



Bridges foi sete vezes nomeado para o Óscar e ganhou um em 2010 pela prestação em "Coração Louco". A última nomeação foi garantida com a interpretação em "Custe o que custar!".



Bridges, filho dos atores Lloyd e Dorothy Bridges, que morreram em 1998, está atualmente a trabalhar em "The Old Man", uma série de televisão que deve estrear na FX em 2021.