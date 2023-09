Ator português Duarte Melo participa em exposição de Marina Abramovic em Londres

De acordo com a empresa que o agencia, Elite Lisbon, Duarte Melo é um dos atores que vai interpretar "Imponderabilia" (1977/2023), juntamente com outros artistas escolhidos pela equipa de Marina Abramovic para recriar esta performance ao vivo.

Duarte Melo, "o primeiro e único ator português a trabalhar com a conceituada artista", é licenciado em Teatro, com cerca de uma década de percurso profissional em teatro, cinema e televisão. Já trabalhou com Carlos Avilez, João Garcia Miguel, na série "Glória" e na telenovela "Quero É Viver", entre outras produções.

Marina Abramovic, 76 anos, um dos mais importantes nomes das artes performativas, é a primeira mulher a expor em nome individual na Royal Academy of Arts, fundada em 1768.

Formada em pintura e que, nos anos 1970, se dedicou sobretudo às artes performativas, Marina Abramovic "é pioneira na utilização do corpo no seu trabalho e tem testado, de forma consistente, os limites da sua própria resistência física e mental", escreveu aquela instituição.

A mostra, com a qual a artista colaborou na produção, reúne fotografias, vídeo, objetos, instalações e quatro "performances fundamentais" do seu percurso, que questionam os gestos do quotidiano, a intimidade, o espaço público, a relação entre homem e mulher.

Em "Imponderabilia", na qual participa Duarte Melo, dois artistas estão nus, muito próximos, colocados numa entrada, o que obriga o visitante a passar entre eles.

Outra das performances é "Nude with skeleton" (2002/2005/2023), na qual uma pessoa está deitada, nua, debaixo de um esqueleto humano.

A exposição também inclui a obra em vídeo "The Communist Body" (1979), na qual aborda os ideiais comunistas e a antiga Jugoslávia, e a instalação "Balkan Baroque", com a qual convoca, em vídeo e com a colocação de dezenas de ossos humanos, a guerra nos Balcãs.

Segundo a Royal Academy of Arts, a exposição também aborda o relacionamento pessoal e artístico e a separação entre Marina Abramovic e o artista alemão Ulay, e termina com a instalação "The House with the Ocean View".

Apresentada pela primeira vez em 2002, "The House with the Ocean View" consiste no cenário de uma habitação com três divisões, na qual a artista viveu durante 12 dias, numa galeria em Nova Iorque, subsistindo apenas a beber água.

Na terça-feira, num encontro com a imprensa em Londres, Marina Abramovic não descartou a hipótese de, nas próximas semanas, recriar de forma espontânea uma das mais emblemáticas performances, "The Artist is Present", escreveu a agência Efe.

Marina Abramovic interpretou "The Artist is Present" em 2010 no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, sentada a uma mesa, imóvel e em silêncio, a olhar para qualquer visitante que se quisesse sentar em frente a ela.

A exposição retrospetiva em Londres termina a 01 de janeiro de 2024.