Ator português José Pimentão entra na série "1899" da Netflix

A plataforma de `streaming` divulgou hoje a primeira imagem da série, com o elenco, do qual faz parte o ator português José Pimentão, que faz a estreia internacional, numa produção estrangeira que está em rodagem na Alemanha.

Segundo a publicação Hollywood Reporter, "1899" é uma série de ficção, situada na viragem para o século XX, e que acompanha um grupo de imigrantes da Europa que se junta numa viagem de navio, rodeada de mistério, rumo a Nova Iorque.

Com oito episódios e atualmente em produção nos estúdios Babelsberg, perto de Berlim, a série é apresentada como um drama de mistério no qual os atores irão falar na língua nativa.

Além de José Pimentão, o elenco revelado inclui mais de uma dezena de atores de várias nacionalidades, entre os quais o alemão Andreas Pietschmann (um dos protagonistas de "Dark"), a inglesa Emily Beecham, o dinamarquês Lucas Lynggaard Tonnesen, o franco-camaronês Yann Gael e o espanhol Miguel Bernardeau.

"1899" é a nova produção que junta o realizador suíço Baran bo Odar ao argumentista e produtor alemão Jantje Friese, depois de terem assinado juntos a série de ficção alemão, de mistério e sobrenatural, "Dark", desdobrada em três temporadas, entre 2017 e 2020, para a Netflix.

José Pimentão, músico e ator, passou pela Escola de Atores e trabalha em representação há menos de uma década em teatro, cinema e televisão.

Em teatro, José Pimentão entrou, por exemplo, em "Cimbelino", encenado em 2016 por António Pires, "Tio João", encenado por João Garcia Miguel em 2018, e "Um número", de André Murraças em 2019.

Em ficção televisiva, participou em "Filha da lei", "Teorias da conspiração" e "Solteira e boa rapariga", todas para a RTP, e "Valor da vida", para a TVI.

No cinema, José Pimentão trabalhou, entre outros, com Bernardo Lopes e Vicente Alves do Ó, nomeadamente em "Amadeo", ainda inédito em sala.

Outros atores portugueses já marcaram presença em produções de ficção anteriormente produzidas ou distribuídas pela Netflix, como Albano Jerónimo e Miguel Amorim na série "The One", Alba Baptista e Joaquim de Almeida na série "Warrior Nun", Pêpê Rapazote na série "Narcos", Nuno Lopes e Rafael Morais em "White Lines", Diogo Morgado no filme brasileiro "O matador", e Lídia Franco no filme "6 Underground", de Michael Bay.

O ator português Dinarte de Freitas teve uma breve participação na abertura de um episódio da terceira temporada da série "Stranger Things", produzida pela Netflix.

Este ano deverá estrear-se a primeira série portuguesa produzida para aquela plataforma de `streaming`, intitulada "Glória", com realização de Tiago Guedes, ainda sem data confirmada de exibição.