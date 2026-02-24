Ator Robert Carradine, conhecido pela comédia dos anos 80 "A Revolta dos Nerds", morre aos 71 anos

A morte de Robert Carradine foi confirmada pela família do ator de 71 anos.





“É com profunda tristeza que temos de partilhar que o nosso querido pai, avô, tio, e irmão Robert Carradine faleceu”, afirmaram num comunicado enviado à página de notícias Deadline.





Ao longo do texto, os familiares do ator realçaram a luta de Bobby, como lhe chamavam, contra a doença bipolar.





“Num mundo que pode parecer tão sombrio, Bobby foi sempre um farol de esperança para todos à sua volta. Estamos devastados com a perda desta alma bonita e queremos reconhecer a luta corajosa de Bobby contra a sua batalha de quase duas décadas contra o transtorno bipolar. Esperamos que o seu percurso possa dar luz e incentivar o combate ao estigma associado às doenças mentais”, escreveram.





O ator ficou conhecido pelo seu papel como Lewis Skolnick, personagem principal da popular comédia “A Revolta dos Nerds”. Estreado em 1984, o filme marcou o início de uma saga que viria a integrar mais quatro produções.





Robert Carradine influenciou também a geração Y e ainda uma parte da geração Z como pai de “Lizzie McGuire” na série do mesmo nome.





Hilary Duff, atriz que interpretava a protagonista da série que foi transmitida, no início dos anos 2000, na Disney Channel, lamentou a morte de Carradine numa publicação na rede social Instagram: " Havia tanto carinho na família McGuire e eu sempre me senti muito amada pelos meus pais na ficção. Serei eternamente grata por isso".





O ator estreou-se nos grandes ecrãs com o filme dos anos 70 “Os Cowboys”, protagonizado por John Wayne e teve uma breve participação no filme vencedor de Óscar, “O Regresso dos Heróis” de 1978.





Já em o “Cavaleiros do Asfalto”, realizado por Martin Scorcese e com Robert De Niro a interpretar Jonny Boy, Robert teve um pequeno papel secundário como membro de um gangue de jovens, no qual o seu personagem dispara um tiro contra o seu irmão da vida real David Carradine.





Robert Carradine era o filho mais novo do falecido ator norte-americano John Carradine e irmão dos atores David Carradine e Keith Carradine, bem como do antigo vice-presidente da Walt Disney Imagineering, Christopher Carradine.





O seu irmão Keith, também no comunicado partilhad com o Deadline, quis dar palco ao transtorno psiquiátrico de Robert e ao orgulho que sentia pela forma como o ator se mostrou resiliente à doença, na qual “não há vergonha nenhuma”. “Quero celebrá-lo pela forma como enfrentou essa luta e celebrar a sua bela alma. Ele era profundamente talentoso, e sentiremos a sua falta todos os dias. Encontraremos consolo no quão engraçado ele podia ser, na sua sabedoria e na sua total capacidade de aceitação e tolerância. Era assim que o meu irmãozinho era”, afirmou.





Nascido em 1954, Robert faria 72 anos daqui a um mês, no dia 24 de março.