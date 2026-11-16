Cultura
Ator Robert Pattinson é o novo James Bond
A conta oficial de Instagram da personagem publicou, esta segunda-feira, um vídeo de confirmação da identidade de James Bond. Robert Pattinson, que já foi o Batman e Edward Cullen, na saga Crepúsculo, é o novo 007.
O regresso de James Bond ao grande ecrã estará para breve e o britânico Robert Pattinson é a cara de uma das figuras fictícias mais populares da sétima arte.
Sucede a Daniel Craig, que deu vida à personagem entre 2006 e 2021
Em declarações à Variety, Robert Pattinson classificou o 007 como “uma das personagens mais lendárias do cinema”. “É a maior honra da minha vida (…) Não podia estar mais entusiasmado", acrescenta.
Amy Pascal e David Heyman, dois dos produtores do próximo filme do James Bond, acreditam que o "legado da personagem está em ótimas mãos".
No mesmo sentido, o realizador Denis Villeneuve elogia a escolha de toda a equipa: “Tem a alma atemporal de 007 e traz um espírito completamente novo".
No mesmo sentido, o realizador Denis Villeneuve elogia a escolha de toda a equipa: “Tem a alma atemporal de 007 e traz um espírito completamente novo".
Robert Pattinson reencontra Villeneuve, com quem trabalhou em “Dune: Parte Três”, desta vez com a responsabilidade de dar continuidade à saga de 007, já interpretado por outros seis atores, desde 1962.
De acordo com o Hollywood Reporter, o ator aproveitou uma das pausas nas filmagens do novo filme do Batman, que estreia nos cinemas em 2028, para participar nas audições deste novo desafio.
No entanto, só terá recebido a notícia de que ficou com o papel de James Bond no último domingo, um dia antes de ser tornada pública, colocando um ponto final a anos de grande expectativa.
No último ano, Pattinson interpretou Antínoo na “Odisseia” e contracenou com Zendaya em “The Drama”, regressando ao grande ecrã, ainda em 2026, para a terceira parte de “Dune”.
O primeiro sucesso do ator remonta a 2008, com a interpretação do vampiro Edward Cullen na saga “Crepúsculo”. Em 2022, sucedeu a Ben Affleck e estreou-se como Bruce Wayne, o super-herói Batman.
O primeiro sucesso do ator remonta a 2008, com a interpretação do vampiro Edward Cullen na saga “Crepúsculo”. Em 2022, sucedeu a Ben Affleck e estreou-se como Bruce Wayne, o super-herói Batman.