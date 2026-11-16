O regresso de James Bond ao grande ecrã estará para breve e o britânico Robert Pattinson é a cara de uma das figuras fictícias mais populares da sétima arte.

Sucede a Daniel Craig, que deu vida à personagem entre 2006 e 2021

Em declarações à Variety, Robert Pattinson classificou o 007 como “uma das personagens mais lendárias do cinema”. “É a maior honra da minha vida (…) Não podia estar mais entusiasmado", acrescenta.







Amy Pascal e David Heyman, dois dos produtores do próximo filme do James Bond, acreditam que o "legado da personagem está em ótimas mãos".



No mesmo sentido, o realizador Denis Villeneuve elogia a escolha de toda a equipa: “Tem a alma atemporal de 007 e traz um espírito completamente novo".





Robert Pattinson reencontra Villeneuve, com quem trabalhou em “Dune: Parte Três”, desta vez com a responsabilidade de dar continuidade à saga de 007, já interpretado por outros seis atores, desde 1962.







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De acordo com o Hollywood Reporter, o ator aproveitou uma das pausas nas filmagens do novo filme do Batman, que estreia nos cinemas em 2028, para participar nas audições deste novo desafio.



No entanto, só terá recebido a notícia de que ficou com o papel de James Bond no último domingo, um dia antes de ser tornada pública, colocando um ponto final a anos de grande expectativa. De acordo com o, o ator aproveitou uma das pausas nas filmagens do novo filme do, que estreia nos cinemas em 2028, para participar nas audições deste novo desafio.No entanto,, um dia antes de ser tornada pública, colocando um ponto final a anos de grande expectativa.





No último ano, Pattinson interpretou Antínoo na “Odisseia” e contracenou com Zendaya em “The Drama”, regressando ao grande ecrã, ainda em 2026, para a terceira parte de “Dune”.



O primeiro sucesso do ator remonta a 2008, com a interpretação do vampiro Edward Cullen na saga “Crepúsculo”. Em 2022, sucedeu a Ben Affleck e estreou-se como Bruce Wayne, o super-herói Batman.





