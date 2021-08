Ator Tarcísio Meira morre aos 85 anos vítima de Covid-19

Aos 85 anos, o eterno galã do Brasil foi vítima de complicações associadas à doença.A mulher do ator., Glória Menezes, continua hospitalizada com Covid-19 mas a evoluir favoravelmente.

Meira participou nomeadamente em novelas como "O Rei do Gado", "Torre de Babel", "O Beijo do Vampiro", "Senhora do Destino" ou "Páginas da Vida".