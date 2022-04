Ator Will Smith demite-se da Academia dos Óscares

É notícia de última hora: Will Smith demitiu-se da Academia dos Óscares por causa da agressão a Chris Rock. Num comunicado, o ator abordou as próprias ações como "chocantes, dolorosas e sem desculpa", e afirmou aceitar qualquer consequência adicional que o Conselho da Academia decida sobre si. O ator reconheceu ainda, no comunicado, que as suas ações retiraram o foco dos vencedores das outras categorias desta cerimónia de entrega dos Óscares.