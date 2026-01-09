Atriz Elisa Lisboa morreu aos 81 anos

"Partiu ontem à noite a atriz Elisa Lisboa", lê-se numa publicação nas redes sociais da Casa do Artista.





Depois de, em 2017, ter tido um AVC, a atriz residia na Casa do Artista.



A fotografia da publicação "é de novembro, da sessão fotográfica organizada com residentes, familiares e amigos".



"Adorava ser fotografada. Estava feliz", conclui a Casa do Artista na nota.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Apoiarte - Casa do Artista (@apoiarte_casadoartista)

Maria Elisa Magalhães Lisboa tinha 81 anos e era atriz e encenadora portuguesa. Filha do distinto cantor de ópera José Eurico Corrêa Lisboa e da professora Maria Isaura Belo de Carvalho Pavia de Magalhães e neta materna do maestro Eduardo Pavia de Magalhães e da pianista Branca Belo de Carvalho, a artista começou no Teatro Experimental de Cascais, Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, entre outros. Maria Elisa Magalhães Lisboa tinha 81 anos e era atriz e encenadora portuguesa. Filha do distinto cantor de ópera José Eurico Corrêa Lisboa e da professora Maria Isaura Belo de Carvalho Pavia de Magalhães e neta materna do maestro Eduardo Pavia de Magalhães e da pianista Branca Belo de Carvalho, a artista começou no Teatro Experimental de Cascais, Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, entre outros.





Ao longo da trajetória artística, integrou repertório diversificado em várias produções teatrais, televisivas e cinematográficas, marcada pela sua presença consistente na cena cultural portuguesa.



Esteve para ser a cantora do tema "Desfolhada Portuguesa", em 1969, que acabou por ganhar o Festival RTP da Canção na voz de Simone de Oliveira. Em 1974, gravou o single "Os Poetas/Velho Tio Tom", com a colaboração dos músicos do Quarteto 1111.







"No Cinema assinalam-se participações relevantes como em “Sombras de uma Batalha” (1993), “Aparelho Voador a Baixa Altitude”, de Solveig Nordlund (2002), “Coisa Ruim”, de Tiago Guedes e Frederico Serra (2006), “Alasca”, (2009), “Luz da Manhã” (2011), “Fábrica dos Sonhos” (2011), “A Primeira Ceia” (2011), “Os Últimos Dias” (2011), “A Teia de Gelo” (2012), “Axilas”, de Fernando Lopes (2016).





Foi também professora de Interpretação na Escola Superior de Teatro e Cinema.





Na Televisão participou em várias séries e telenovelas, como a “Tragédia da Rua das Flores” (RTP 1981), “Mistério Misterioso” (RTP 1990), “Sozinhos em Casa” (RTP 1994), “Morangos com Açúcar” (TVI 2006), “Floribella” (SIC 2006), “Conta-me Como Foi” (RTP 2008/2009), entre muitos outros.







Elisa Lisboa, de 81 anos, teve uma carreira no teatro, no cinema, na televisão e ainda deu cartas na música, tendo estado "para ser a cantora do tema 'Desfolhada Portuguesa', que acabou por ganhar o Festival RTP da Canção na voz de Simone de Oliveira".

