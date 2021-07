Atriz Isabel Abreu sai de Avinhão com vontade renovada de lutar pela Cultura em Portugal

Isabel Abreu é a única atriz portuguesa no elenco d`"O Cerejal", a peça encenada por Tiago Rodrigues que abriu o Festival d`Avignon, de onde a artista sai com mais vontade de lutar pela dignidade do setor cultural em Portugal.