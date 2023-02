Atriz Raquel Welch morreu aos 82 anos

Depois de papéis com pouco destaque foi com o filme ''Viagem Fantástica'' em 1966 que chegou ao estrelato.



E com o filme "Os Três Mosqueteiros" de 1973 conquistou um Globo de Ouro.



Os últimos trabalhos foram em 2017, no filme "How to Be a Latin Lover" e na série "Date My Dad".