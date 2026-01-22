Audiogest pede estratégia para internacionalização porque 1ME é "claramente insuficiente"

Em comunicado, a Audiogest -- Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos saudou a criação daquela linha de apoio, anunciada, na quarta-feira no Porto, pela ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, e a sua articulação com as tutelas da Economia e Negócios Estrangeiros, mas considera o valor insuficiente.

"Quando distribuído por diversos subsetores da cultura, este montante [de um milhão de euros] é claramente insuficiente para responder à dimensão dos desafios existentes, o que reforça a necessidade de uma estratégia mais ampla, sustentada e de médio prazo", ressalva a associação.

A Audiogest defende a existência de "um fundo dedicado à internacionalização da música portuguesa", que resulte de "uma estratégia conjunta, onde ao investimento público se somem outros recursos privados, nomeadamente através de mecanismos de mecenato e de investimento cultural".

Na quarta-feira, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto anunciou a criação, até ao final do ano, de uma linha de um milhão de euros para apoiar a internacionalização e reforçar a projeção dos agentes nacionais no estrangeiro.

Essa linha de financiamento existirá através do Fundo de Fomento Cultural para "reforçar a capacidade de projeção dos agentes nacionais".

"A internacionalização é uma afirmação de confiança no talento português e na capacidade criativa do nosso país", afirmou a ministra, sublinhando que a cultura deve ser um "pilar estratégico da identidade e da projeção externa" de Portugal.

A governante destacou exemplos desta estratégia de diplomacia cultural, como a presença de Portugal nas jornadas do património de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro próximo, e a exposição do V Centenário de Camões, na Biblioteca Nacional de Espanha, em outubro.

Margarida Balseiro Lopes anunciou esta linha de apoio durante o Fórum Cultura, no Porto, uma iniciativa do Governo "de escuta e diálogo" e que reuniu vários agentes do setor cultural.

A Audiogest recordou ainda que para este ano tem um orçamento de cerca de 350 mil euros "para várias ações relacionadas com a internacionalização" e já organizou um inquérito junto de produtores musicais, para "identificar necessidades concretas e prioridades reais do setor".