Autor Germano de Almeida lamenta que jovens leiam pouco e sejam influenciados "pela sociedade e nem sempre por coisas boas"

Em entrevista à RTP, Germano Almeida confessou que não contava com a homenagem no festival literário e que ficou surpreendido "com a exposição".





"Ao mesmo tempo, estou divertido e comovido", expressou o autor cabo-verdiano, que começou a escrever mais "a sério" aos 50 anos.





"Não me defino com escritor. Digo sempre que sou contador de histórias", afirmou, acrescentando que "lia muito". "Devo ter lido todos os livros que havia na Boa Vista naquele tempo".





Quanto aos jovens que não lêem, Germano Almeida lamenta porque estão a ser "influenciados pela sociedade e nem sempre por coisas boas" e que os "meios de comunicação modernos não dão muito tempo aos jovens".