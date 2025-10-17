Autora Inês Filipe vence prémio Novas Dramaturgias José Louro

O prémio visa distinguir jovens criadores até aos 35 anos, e Inês Filipe foi distinguida com a obra "Petróleo", precisou a organização do prémio, que junta os dois teatros farenses e o Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

"Licenciada em Teatro e detentora de uma pós-graduação em Dramaturgia e Argumento, Inês alia a escrita dramatúrgica a uma carreira de atriz, tanto no teatro como no cinema. A obra `Petróleo` aborda questões relacionadas com sexualidade e consentimento num jogo de tensões entre amor, desejo sexual e afetos", destacaram os promotores do prémio, que tem associado um valor monetário de 3.000 euros.

Citada no comunicado, a autora premiada saudou "todas as iniciativas que visam promover a dramaturgia em Portugal e em língua portuguesa" e que permitem aos autores trabalharem "de uma forma sustentável e digna", mas salientou haver ainda "um caminho longo" a percorrer no que respeita à "consolidação do papel do dramaturgo em Portugal".

A peça vencedora será apresentada ao público em maio de 2026, com encenação de Luís Vicente, diretor artístico e encenador da ACTA, anunciou ainda a organização do prémio.

Além de Inês Filipe, foi também distinguido, com uma Menção Honrosa, o autor Afonso Lajes, com a obra "Um Editor à procura de Autor".

O prémio Novas Dramaturgias José Louro tem periodicidade bienal, visa distinguir uma obra dramática original escrita em língua portuguesa e homenagear o professor José Louro, impulsionador de teatro na região do Algarve.

Trata-se da primeira edição do prémio Novas Dramaturgias José Louro, que foi apresentada em 27 de março passado, em Faro, com o objetivo de incentivar a criação de textos para teatro e homenagear um dos principais dinamizadores teatrais no Algarve, disse na ocasião o diretor do Teatro das Figuras.

Gil Silva explicou então à agência Lusa que a ideia de criar um prémio que distinguisse obras escritas para teatro surgiu de uma conversa com o homólogo da ACTA -- A Companhia de Teatro do Algarve, Luis Vicente, na qual verificaram haver "uma falta de escrita de textos dramáticos" na região e no país.

Os dois diretores teatrais avançaram aí para a criação de um prémio para escrita de textos dramáticos criados jovens até aos 35 anos, com um valor monetário associado de 3.000 euros.