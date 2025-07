Autoridades detêm quatro suspeitos de tráfico de droga no Boom Festival

Os quatro suspeitos, dois homens e duas mulheres, com idades entre os 23 e 37 anos, foram detidos em flagrante delito pelas autoridades, refere, em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal da Guarda da PJ, que atuou em articulação com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e a Diretoria do Centro da mesma organização policial.

Os detidos "encontravam-se a vender diversos estupefacientes, tendo sido apreendidas 354 pastilhas de MDMA; 53 gramas de MDMA em pó; 31 gramas de DMT (mistura de espécies vegetais); 18 "vapers" contendo DMT (e 5 aparelhos para fumar); 325 micro selos impregnados de LSD; 69 pirâmides impregnadas de LSD; 750 microgramas de LSD líquido; 135 pastilhas contendo 2CB; 63 gramas de Ketamina; 54 cogumelos alucinogénios e mescalina".

Além disso, as autoridades apreenderam mais de dez mil euros em dinheiro proveniente das vendas.

Os detidos irão ainda ser presentes a tribunal, para um primeiro interrogatório judicial, e só depois é que saberão as medidas de coação aplicadas.

Os inquéritos são geridos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Castelo Branco.

A edição deste ano do Boom Festival arrancou na quinta-feira e termina dia 24 numa herdade de Idanha-a-Nova.

Os 40 mil bilhetes postos à venda para o Boom Festival esgotaram em dois dias e foram vendidos para 169 países.

A 15.ª edição tem como tema "The ritual of dance" e o número de bilhetes postos à venda é intencionalmente limitado, para garantir harmonia entre a presença humana e o ambiente natural dos 150 hectares da `Boomland`.

O Boom Festival oferece 21 áreas de programação e conta com a presença de 1.128 artistas de 29 nacionalidades, sendo que o destaque para este ano, vai para uma escultura de Michael Benisty.