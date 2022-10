"Avieiras. Viagem de Lamas" dá a conhecer a vida das mulheres avieiras

O espetáculo evoca ainda a viagem que a jornalista Maria Lamas realizou, nos anos quarenta do século passado para escrever a emblemática obra "As mulheres do meu país".





A estreia é esta sexta-feira, na aldeia da Palhota, Cartaxo, até domingo. Depois, o espectáculo segue para Sintra e Escaroupim, Salvaterra de Magos.





Reportagem de Sandy Gageiro.