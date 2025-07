Avignon. Festival de Teatro pode bater atingir número histórico de visitantes

Foto: Igor Ferreira - Reuters

O também ator e dramaturgo, que dirige o prestigiado festival de teatro em França, mostra-se tranquilo perante a possibilidade de continuar no cargo de diretor artístico.



A enviada especial da Antena 1 a Avignon, Sandy Gageiro, conversou com Tiago Rodrigues sobre o festival, que termina no sábado e que, nesta edição, tem o árabe como língua convidada, o que não é do agrado de toda a opinião pública francesa.



Esta segunda-feira, no programa da tarde da Antena 1, vai ser transmitida uma versão maior desta entrevista a Tiago Rodrigues.



O festival este ano conta com a participação de artistas portugueses como Jonas & Lander e Alice Azevedo e da cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas, que abriu a edição em curso no grande palco do Palácio dos Papas.