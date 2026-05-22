Bad Bunny arranca digressão europeia esta sexta-feira em Barcelona

No total, são 29 os concertos agendados no contexto da digressão europeia, com início esta sexta-feira à noite em Barcelona e a terminar na Bélgica a 22 de julho.





Em Lisboa, Bad Bunny vai atuar duas noites e em Madrid, onde reside uma grande comunidade sul-americana, estão marcados dez espetáculos.





Bad Bunny, 32 anos, catapultou o reggaeton e o trap latino para o topo da cena pop mundial, conquistando o prestigiado Grammy de Álbum do Ano em fevereiro passado com "Debi Tirar Mas Fotos", um prémio atribuído pela primeira vez a um álbum em espanhol. em fevereiro passado com "", um prémio atribuído pela primeira vez a um álbum em espanhol.





Com uma forte ênfase nos ritmos tradicionais porto-riquenhos (salsa, bomba, plena, etc.), o álbum aborda a colonização da ilha natal, Porto Rico, que está sob jurisdição dos EUA desde 1898, transmitindo uma mensagem sociopolítica num estilo dançante.





Bad Bunny desempenhou um papel significativo nos protestos que abalaram Porto Rico em 2019 e na cerimónia dos Grammy Awards, em fevereiro, apelou à expulsão da polícia de imigração dos Estados Unidos (ICE), assumindo a sua oposição às políticas de Trump, tal como fez na atuação no intervalo do Super Bowl, para fúria do presidente dos Estados Unidos.





Em Portugal, o preço dos bilhetes varia entre os 70 e os 600 euros, nas zonas VIP.





Os concertos no estádio da Luz, a 26 e 27 de maio, levaram as operadoras de transportes a reforçar os autocarros de e para Lisboa devido à elevada procura.