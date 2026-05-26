Bad Bunny dá hoje primeiro de dois concertos no Estádio da Luz em Lisboa

As portas do Estádio da Luz abrem às 17h00 e as atuações começam às 20h00, esperando-se uma enorme afluência à zona do estádio.





Os bilhetes para os espetáculos no Estádio da Luz esgotaram em poucos dias.







Bad Bunny é um fenómeno global do hip hop latino, sobretudo pelo sucesso do sexto álbum de originais, "Debí tirar más fotos", que dá nome à digressão. O rapper foi o músico mais escutado em 2025 na plataforma de 'streaming' Spotify.

Além de Espanha e Portugal, a digressão na Europa inclui datas na Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, França, Suécia, Polónia, Itália e Bélgica.

l, a final do campeonato de futebol americano.Na atuação, o rapper fez uma celebração da cultura de Porto Rico, mas também levou uma mensagem de união para os continentes norte e sul-americanos.Nos concertos em Lisboa, é expectável que Bad Bunny leve "Pitorro de coco", "Baile Inolvidable", Nuevayol", Perfumito Buevo", "Tití me preguntó" e "Tdmf".e a etapa europeia arrancou na semana passada em Barcelona (Espanha), seguindo-se agora em Lisboa e, depois, novamente em solo espanhol, com 10 concertos em Madrid.nos festivais Primavera Sound Porto e Sudoeste, mas acabou por não acontecer devido à pandemia da covid-19.C/Lusa