BAFTA 2026. "Batalha Atrás de Batalha" vence Melhor Filme

A tendência dos últimos meses parece manter-se e “Batalha Atrás de Batalha” voltou, na noite passada, a ser um dos grandes favoritos do júri da indústria cinematográfica. A somar um total de seis máscaras BAFTA, o filme de Paul Thomas Anderson levou para casa os prémios de Melhor Filme Melhor Ator Secundário (Sean Penn), Melhor Argumento Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Edição.

O filme estava nomeado em 13 categorias.



Ao lado da obra protagonizada por Leonardo DiCaprio, concorriam à distinção de Melhor Filme: “Hamnet”, "Marty Supreme", “Pecadores” e “Valor Sentimental”, um filme norueguês que venceu, no entanto, Melhor Filme em Língua Não Inglesa.





“Pecadores”, realizado por Ryan Coogler, seguiu para a cerimónia britânica com o mesmo número de indicações que “Batalha Atrás de Batalha” mas arrecadou apenas metade das vitórias da obra de Anderson. O filme de Coogler venceu nas categorias de Melhor Atriz Secundária (Wunmi Mosako), Melhor Argumento Original e Melhor Banda Sonora.





Os filmes têm sido os grandes destaques do ano no mundo do cinema, com “Pecadores” a fazer história como o filme mais nomeado de sempre na história dos Óscares. Os BAFTA são a última cerimónia de premiações antes da realizada pela Academia de Hollywood, e que terá lugar no próximo dia 15 de março.





Outra das grandes vitórias da 79.ª edição dos BAFTA foi o britânico Robert Aramayo, que ganhou o prémio de “Melhor Ator Principal” pelo seu papel no filme escocês “I Swear”. Aramayo dá vida a John Davidson, um escocês com síndrome de Tourette e que se tornou uma das grandes caras da doença aos 16 anos quando participou no documentário de 1989 “John´s Not Mad” ("John não está zangado" em português).





O ator de 33 anos ganhou contra uma lista de nomeados altamente reconhecidos por Hollywood e que incluia Thimothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B Jordan e Jesse Plemons.





Robert Aramayo saiu ainda vitorioso da categoria Estrela em Ascensão, cujo vencedor é escolhido pelo público e a cerimónia de prémios atribuídos pela Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão distinguiu “I Swear” com Melhor Elenco.





Jessie Buckley foi também um dos destaques da noite ao tornar-se a primeira atriz irlandesa a ser vencer na categoria de “Melhor Atriz” pelo seu papel como Agnes Shakespeare na adaptação do livro “Hament” aos grandes ecrãs. O filme, dirigido por Chloé Zhao estava indicado para 11 categorias e foi galardoado com o BAFTA de “Melhor Filme Britânico”.





Já “Frankenstein”, realizado por Guillermo del Toro e protagonizado por Jacob Elordi e Oscar Isaac, venceu nas categorias de Melhor Caracterização, Melhor Figurino e Melhor Design de Produção.





O filme norte-americano valeu ao lusodescendente, Nelson Ferreira, uma nomeação. Nascido no Canadá em 1965, filho de pais portugueses que emigraram para o país vindos de Cavaleiros, na Mealhada, segundo dá conta o jornal Expresso, Nelson Ferreira concorria na categoria de Melhor Som pelo seu trabalho em Frankenstein.





Fundador da Sound Dogs, empresa de pós-produção de filmes especializada em som, o lusodescente iniciou uma parceria com o cineasta Guillermo del Toro em 2015 e já esteve indicado aos Óscares, em 2018, com o filme “A forma da água”. O feito repetiu-se este ano com “Frankenstein”, que está também nomeado para a cerimónia das estatuetas douradas, pela mesma categoria.





O filme brasileiro “O Agente Secreto”, indicado para Melhor Argumento Original e Melhor Filme em Língua Não Inglesa voltou para casa sem vitórias.





