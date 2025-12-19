Bailarino Bernardo Graça vence Prémio Jovens Artistas Coliseu do Porto

A cerimónia de revelação e entrega do prémio decorreu no Coliseu do Porto, no dia em que a sala de espetáculos cumpre o seu 84.º aniversário, revelou em comunicado a organização.

De periodicidade anual, o prémio lançado em 2021, no valor de cinco mil euros, tem como missão promover talentos nas áreas circenses e da dança, ambas com forte impacto no panorama nacional, mas que nem sempre têm o reconhecimento público que merece, assinala a organização, explicando que o projeto abrange intérpretes, coreógrafos, cenógrafos, produtores, programadores, entre outros profissionais ligados a esta área, até aos 30 anos de idade.

Bernardo Graça nasceu em 2000, na ilha da Madeira, e tem trissomia 21. Em 2016, com 16 anos, passou a frequentar as aulas regulares da Dançando com a Diferença, companhia portuguesa de dança inclusiva contemporânea, reconhecida internacionalmente pelo seu pioneirismo na inclusão de pessoas com e sem deficiência no universo das artes performativas. O bailarino é dirigido por Henrique Amoedo, fundador da companhia, e frequenta várias formações de dança e movimento, lê-se na nota de imprensa.

Em 2017, foi selecionado pela coreógrafa Tânia Carvalho para o coletivo de criação da coreografia "Doesdicon" e, desde 2021, que faz parte do elenco de "Vaamo Share Oque Shop É Beiro Pateiro", da coreógrafa Vera Mantero, estando atualmente envolvido, como intérprete, em três criações para a Dançando com a Diferença: "Blasons", de François Chaignaud, "ÔSS", de Marlene Monteiro Freitas, e "Qual é o Código?", de Sofia Neuparth, prossegue a síntese da carreira do premiado.

Os promotores do prémio destacam ainda que a aposta na formação marca o percurso de Bernardo Graça, com participações, em 2025, nos `workshop` "A Voz em Ação", de João Castro, "Método Dança - Educação Física", de Edeilson Matias, e "Dança e Filosofia: Ética, Raízes e Horizontes Do Presente Frágil", de Joana Von Mayer Trindade e Hugo Calhim Cristóvão, bem como na Oficina de Circo "Corpos em (des)equilíbrio", de Alan Sencades.

Ainda em 2025, esteve integrado no elenco da peça "Os Gigantes", de Victor Hugo Pontes, uma coprodução entre a Dançando com a Diferença, a Nome Próprio, o Festival Dias da Música (DDD), o Teatro Viriato e o Teatro Municipal Baltazar Dias, conclui a apresentação do premiado.

"Toca-me no coração", afirmou Bernardo Graça, citado pelo comunicado, no momento em que soube ter sido o mais votado pelo júri da categoria Dança, constituído por Max Oliveira, Miguel Oliveira, Susana Otero, Ana Borralho e João Galante, acrescentando o `performer` ser a dança a sua "maior paixão".

Igualmente citada, a responsável de Marca, Parcerias e Patrocínios do Grupo Ageas Portugal, Teresa Thöbe, afirmou que "o prémio deste ano, atribuído ao Bernardo Graça, tem um significado especial", considerando o bailarino "a prova viva de que o talento, a paixão e a dedicação quebram todas as barreiras".

Na primeira edição do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas, em 2022, venceu o acrobata aéreo Daniel Seabra, em 2023, foi a bailarina e coreógrafa Ana Isabel Castro e, em 2024, a artista circense Margarida Montenÿ, recorda a organização, assinalando que 2026 será novamente a vez de distinguir um jovem talento na área do circo.