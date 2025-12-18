Baixa do Porto ganha uma Livraria Bertrand de rua no lugar da histórica Latina

A Rua de Santa Catarina, no Porto, passa a contar, a partir de hoje com uma livraria Bertrand, num local muito próximo das livrarias que a Bertrand deteve, durante várias décadas, na Rua 31 de Janeiro.

"A livraria Bertrand abre naquela que foi a casa da Editora e Livraria Latina desde a sua fundação em 1942 até janeiro deste ano", lê-se num comunicado enviado hoje à comunicação social.

A Livraria Latina foi fundada em 1942 pelo livreiro Henrique Perdigão e é conhecida pela sua fachada especial, onde se destaca o busto do escritor Luiz Vaz de Camões.

A Latina resistiu à ditadura de Oliveira Salazar, "vendendo clandestinamente obras proibidas", e foi um "espaço cosmopolita de encontro de escritores e jornalistas e uma referência para os portuenses".

A família Perdigão manteve a Latina ao longo de três gerações que conduziram a editora e a livraria durante cerca de 80 anos.

A Bertrand, fundada em 1732 no Chiado, em Lisboa, e que alargou a sua presença ao Porto no século XX, recorda que a relação comercial com a Latina é de várias décadas.

"Sempre pautada pelo respeito e admiração mútuos e, em alguns momentos, por franca entreajuda. Aqui reside certamente a explicação para esta oportunidade se ter apresentado à Livraria Bertrand e se terem conseguido reunir as condições para a sua efetiva concretização", explica a Bertrand, no comunicado hoje divulgado.

O projeto de renovação do estabelecimento histórico teve como principais objetivos "preservar o património da livraria e proporcionar uma oferta mais alargada e de maior diversidade, bem como uma programação regular que promova o contacto frequente com autores, editores, tradutores e outras pessoas e entidades ligadas à atividade editorial e livreira".

A Bertrand avança que a recuperação da fachada icónica da livraria vai exigir uma intervenção de restauro rigorosa e complexa, no futuro.

A decisão de adquirir a Latina é "mais um passo muito importante" para a terceira fase de expansão da Livraria Bertrand, apostada no "alargamento do número de livrarias de rua".

A primeira fase aconteceu nas décadas de 1960 e 1970 e a segunda fase ocorreu na viragem do século XX para o século XXI, explica a empresa livreira.

"O atual alargamento apresenta muito mais semelhanças com a primeira expansão dos anos de 1960/70 do que com a segunda, impulsionada pela abertura galopante de grandes superfícies comerciais".

A Livraria Bertrand abriu 15 livrarias de rua nos centros históricos de várias cidades portuguesas nos últimos 15 anos, designadamente em Castelo Branco (2016), Porto (2016), Aveiro, Póvoa de Varzim e Barcelos (2018), Guimarães e Leiria (2019), Almada, Espinho, Évora e Lisboa (2020), Vila Franca de Xira (2021), Aveiro, Vila Real de Trás-os-Montes, Vila Real de Santo António e novamente no Porto (2025).

Além desta expansão foram requalificadas dezenas de livrarias, entre as quais se incluem as históricas Bertrand de Viana do Castelo, Faro e a de Lisboa, na Avenida de Roma, a par da abertura de outra, também na capital e no bairro de Alvalade, com horário alargado, na rua Marquesa de Alorna.

A Bertrand assume que pretende continuar a investimento nos próximos anos neste caminho de abertura de lojas de proximidade com a população em geral.

"Acreditamos que o centro das cidades e o comércio especializado e de proximidade continuarão a ganhar a preferência dos consumidores. O investimento na requalificação e expansão das livrarias, focado naquele binómio de especialização e proximidade, é um caminho natural para a Bertrand que durante cerca de 250 anos dispôs apenas de livrarias de rua".

A Bertrand é hoje o nome da mais antiga livraria do mundo e da maior rede de livrarias portuguesas, com uma superfície comercial atual que ultrapassa os 11.500 metros quadrados, distribuídos por Portugal Continental e Ilhas, além de uma livraria `online`.

Fundada em 1732, por Pedro Faure, de origem francesa, a primeira livraria Bertrand abriu portas na Rua Direita do Loreto, ao Chiado, e mantém-se desde a segunda metade do século XVIII na Rua Garrett, para onde se transferiu após o terramoto de 1755.