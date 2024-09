Passados 25 anos desde a estreia do primeiro filme, chega às salas de cinema, mais um capítulo da saga ''Balas & Bolinhos'' é a comédia ''Balas & Bolinhos - Só mais uma coisa''. Rato, Tone, Culatra e Bino regressam a casa e as confusões aparecem. A rodagem do filme decorreu em Valongo e em Vila do Conde.