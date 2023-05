"Bambaré" da escritora Lurdes Breda propõe "letras para ficar d`orelha em pé"

"Este livro contém uma coleção de contos que já tinha [escrito] há algum tempo e surgiu a ideia de fazer alguma coisa mais musical. Propõe uma multilinguagem, com ilustrações e música, tendo o pré-escolar e o 1.º ciclo como público-alvo, podendo também chegar a alunos com necessidades especiais", revelou a autora.

Em declarações à agência Lusa, Lurdes Breda explicou que a obra foi pensada para comemorar o Dia Mundial da Música, que se assinala em 01 de outubro, tendo sido ilustrada por Manuela Rocha e musicada por Hugo Sampaio.

"Vamos ter um canal de Youtube, dedicado ao título do livro, onde vão ser disponibilizados os contos musicados. Serão 10 fábulas, em que as personagens são animais, que sabemos que são mais atrativos e afetivos para as crianças", informou.

A temática aborda o reino animal e apresenta-se em divertidas fábulas ilustradas, plenas de humor e "nonsense".

De acordo com a escritora, o livro foi escrito em quadra, com textos curtos e ritmados, que permitem uma leitura diferente, de uma forma "mais atrativa".

"Permite a leitura, não só pelo texto, mas também através da ilustração e pelo ritmo e sonoridade da própria música, à qual poderão aceder através de um QR Code ou de um link", referiu.

No seu entender, a convergência destas três áreas artísticas - texto, ilustração e música - vai permitir que este projeto chegue às mais diversas crianças, tornando-se, por isso, "mais abrangente e inclusivo".

Sobre a escolha do título do livro, Lurdes Breda evidenciou que apesar de não ser uma palavra muito usual em Portugal, tem origem num país lusófono (Angola) e é ainda utilizada no Brasil, tendo como conotação o barulho e o alarido.

"Bambaré é uma palavra muito musical e com uma componente que pode chegar a outros países de língua portuguesa. Já o subtítulo `letras para ficar d`orelha em pé` vem com duplo sentido: as letras ligadas à literatura, ao texto, mas também às letras das músicas", indicou.

O livro encontra-se "em fase de edição" e deverá ficar disponível ao público próximo do final do mês de maio, por um custo abaixo dos 10 euros.

Lurdes Breda é autora de 30 obras e coautora de outras 12, algumas das quais integram as listas do Plano Nacional de Leitura e estão editadas em Portugal, no Brasil e em Moçambique.