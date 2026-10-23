Cultura
Bancas do Mercado de Arroios transformam-se em estantes para livros
O Mercado de Arroios recebe mais de 120 editoras, livrarias e outros projetos editoriais, para a quinta edição da Festa do Livro Independente da Freguesia de Arroios, a FLIFA.
Ao longo de três dias, as tradicionais bancas de produtos frescos são transformadas numa livraria e num espaço cultural. Para além de apresentações de livros, a programação conta também com conversas, oficinas e outras atividades de entrada livre.
O evento recebe editoras com percursos já consolidados e também projetos emergentes, junta livrarias, coletivos e editoras de várias regiões do país. Ana Martins, do departamento de cultura da Junta de Freguesia de Arroios, reforça a importância destas iniciativas para preservar o mercado e para atrair mais visitantes.
"Continua a existir enquanto mercado, é uma coisa importante na freguesia e que queremos manter. Mas queremos também que traga novos públicos"
Para os expositores, este evento destaca-se pela proximidade e pela interação entre o vendedor e o leitor.
A FLIFA abriu ao público no dia 23 de outubro e vai permanecer com várias atividades até às 19h00 do dia 25 de outubro.
O evento recebe editoras com percursos já consolidados e também projetos emergentes, junta livrarias, coletivos e editoras de várias regiões do país. Ana Martins, do departamento de cultura da Junta de Freguesia de Arroios, reforça a importância destas iniciativas para preservar o mercado e para atrair mais visitantes.
"Continua a existir enquanto mercado, é uma coisa importante na freguesia e que queremos manter. Mas queremos também que traga novos públicos"
Para os expositores, este evento destaca-se pela proximidade e pela interação entre o vendedor e o leitor.
A FLIFA abriu ao público no dia 23 de outubro e vai permanecer com várias atividades até às 19h00 do dia 25 de outubro.