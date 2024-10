Banda britânica Skunk Anansie volta a Portugal para dois concertos em 2025

O concerto no Porto acontece no Coliseu, no dia 28 de fevereiro, seguindo-se o Campo Pequeno, em Lisboa, um dia depois, com os bilhetes a serem colocados à venda na sexta-feira.

Como recordou a promotora Everything is New, em comunicado, a banda liderada pela vocalista Skin foi formada em 1994 e chamou "a atenção desde o início com a sua mistura única de influências alternativas, rock e punk, juntamente com uma sensibilidade dub que refletia a sua formação multicultural".

Banda com passagens frequentes por Portugal desde o final do século XX, os Skunk Anansie foram cabeças de cartaz em Vilar de Mouros em 2000 (a par de Alanis Morissette e Iron Maiden num ano que também contou com Robert Plant, Sonic Youth, Frank Black e a Rollins Band) e voltaram àquele evento em 2019, passaram por Queimas das Fitas e estiveram nos coliseus em 2022 para assinalar 25 anos de carreira.

A banda fez uma interrupção no começo do século e regressou em 2009, estando a lançar "novas músicas e [a fazer] digressões mundiais desde então".

Os bilhetes vão estar à venda por preços entre 26 e 40 euros no Porto e entre 28 e 40 euros em Lisboa.