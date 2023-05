Banda da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra tocou com os Coldplay

Os 5.ª Punkada, banda pop/rock da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, tocou no domingo à noite com os Coldplay, no Estádio Cidade de Coimbra, num encontro quase "surreal", disse o coordenador do projeto.