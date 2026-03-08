Bandidos do Cante vencem o Festival da Canção 2026

"É um orgulho. Os nossos avós devem estar orgulhosos de certeza. Foram eles que nos ensinaram o cante e o cante ganhou o festival da canção de Portugal". Foram estas as primeiras palavras dos artistas.

Bandidos do Cante é um grupo formado por Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo e Francisco Pestana.



Os votos do público foram determinantes. A canção foi a mais votada, tendo alcançado 22 pontos, entre 12 pontos do público e 10 do júri.

O vencedor foi escolhido através do sistema de votação habitual: metade da pontuação é atribuída por um júri, composto por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas, e a outra metade pelo voto do público.



Em caso de empate, prevalece a escolha do público.

Em segundo lugar ficou o tema “Jurei”, de Dinis Mota, enquanto a canção “Fumo”, do grupo Nunca Mates o Mandarim, conseguiu a terceira classificação.



O tema vencedor deverá representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, na Áustria.







Os Bandidos do Cante, numa publicação nas redes sociais, referiram que, “se um dia o público e o júri entenderem” que a canção que apresentarem “deve vencer”, irão “representar Portugal com responsabilidade, respeito e dignidade”.





O grupo não subscreveu o boicote. A maioria dos participantes anunciou em dezembro a recusa em representar Portugal na Eurovisão, caso vencessem o Festival da Canção, em protesto contra a participação de Israel no concurso.





Este ano serão 35 os países a competir na Eurovisão, após desistências de Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia, devido à participação de Israel no concurso, e regressos à competição da Bulgária, da Roménia e da Moldávia, ao fim de três, dois e um ano de ausência, respetivamente.



Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, nos dois últimos anos, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.



O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER) em cooperação com operadores públicos de televisão de mais de 35 países, entre os quais a RTP.



O Festival Eurovisão da Canção realiza-se anualmente desde 1956.