Bandidos do Cante vencem o Festival da Canção 2026
A final foi realizada este sábado. "Rosa", dos Bandidos do Cante, vai representar Portugal na Eurovisão.
"É um orgulho. Os nossos avós devem estar orgulhosos de certeza. Foram eles que nos ensinaram o cante e o cante ganhou o festival da canção de Portugal". Foram estas as primeiras palavras dos artistas.
Bandidos do Cante é um grupo formado por Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo e Francisco Pestana.
Os votos do público foram determinantes. A canção foi a mais votada, tendo alcançado 22 pontos, entre 12 pontos do público e 10 do júri.
O vencedor foi escolhido através do sistema de votação habitual: metade da pontuação é atribuída por um júri, composto por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas, e a outra metade pelo voto do público.
Em caso de empate, prevalece a escolha do público.
Em segundo lugar ficou o tema “Jurei”, de Dinis Mota, enquanto a canção “Fumo”, do grupo Nunca Mates o Mandarim, conseguiu a terceira classificação.
O tema vencedor deverá representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, na Áustria.
Os Bandidos do Cante, numa publicação nas redes sociais, referiram que, “se um dia o público e o júri entenderem” que a canção que apresentarem “deve vencer”, irão “representar Portugal com responsabilidade, respeito e dignidade”.
O grupo não subscreveu o boicote. A maioria dos participantes anunciou em dezembro a recusa em representar Portugal na Eurovisão, caso vencessem o Festival da Canção, em protesto contra a participação de Israel no concurso.
Este ano serão 35 os países a competir na Eurovisão, após desistências de Espanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Islândia, devido à participação de Israel no concurso, e regressos à competição da Bulgária, da Roménia e da Moldávia, ao fim de três, dois e um ano de ausência, respetivamente.
Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, nos dois últimos anos, que mataram pelo menos 72 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.
O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER) em cooperação com operadores públicos de televisão de mais de 35 países, entre os quais a RTP.
O Festival Eurovisão da Canção realiza-se anualmente desde 1956.
