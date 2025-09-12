"Banzo" é o candidato de Portugal aos Óscares para melhor Filme Internacional

A escolha do filme que irá representar Portugal na 98.ª edição dos Prémios da Academia Americana de Cinema foi feita após votação dos membros da Academia Portuguesa de Cinema (APC), que decorreu entre 22 de agosto e 10 de setembro, tendo "Banzo" reunido o maior número de votos, revelou a APC.

Na corrida estavam ainda as longas-metragens "Hanami", de Denise Fernandes, "Os Papéis do Inglês", de Sérgio Graciano, "Sobreviventes", de José Barahona, e "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco.

"Banzo" aborda a herança do colonialismo português em África, revisitando memórias e cicatrizes históricas a partir de um olhar contemporâneo, destacando-se "pela força visual e pela narrativa intimista, numa reflexão poderosa sobre identidade, dor e memória coletiva", destaca a APC, em comunicado.

A história, ficcionada, passa-se no começo do século XX numa ilha tropical africana, e retrata a relação violenta entre colonos portugueses e negros em trabalho escravo.

No filme, Carloto Cotta interpreta um médico da metrópole, enviado para a ilha, para curar um grupo de escravos negros, embarcados à força para plantações e que estão a morrer por causa de uma profunda tristeza.

A obra foi distinguida em 2024 com o Prémio Árvore da Vida, no Festival IndieLisboa, e já tinha sido selecionada pela Academia Portuguesa de Cinema para representar Portugal na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano nos Prémios Macondo 2025, da Academia Colombiana de Cinema, e nos Prémios Goya 2026, da Academia Espanhola de Cinema.

A 98.ª edição dos Óscares realiza-se em 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.