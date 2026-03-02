Bárbara Bandeira, Zé Amaro, Mimicat e Agir entre nomeados para prémios IPMA dos EUA

Os Internacional Portuguese Music Awards (IPMA) dividem-se em 11 categorias e, este ano, incluem nomeados de seis países: Portugal, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Roménia e França, indicou a organização num comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Naquela que será uma noite dedicada a celebrar a comunidade, a música e os diversos sons da diáspora portuguesa, as categorias a concurso nesta 14.ª edição dos IPMA são Videoclipe do Ano, Instrumental, World Music, Tradicional, Fado, RAP/Hip-Hop/Dança, Rock, Pop e Música Popular, Canção do Ano e Novo Talento.

Na categoria de Música Popular concorrem apenas representantes de Portugal: Karyna, Zé Amaro, Cláudia Nayara e Victor Rodrigues.

Kajó Soares, Mariana Arroja, Teresinha Landeiro e Vera Varatojo disputam a categoria Fado, enquanto Ricardo Luiz, Descendentes, Joey Medeiros e Cláudia Martins concorrem na categoria Tradicional.

Em Pop, concorrem RAFA, Marisa Liz, Luís Trigacheiro&Nena, The Black Mamba, Mackenzie Arromba e Mimicat e, em World Music, competem Diana Vilarinho, Assol Garcia, Karetus, Conan Osíris&Júlio Pereira e Tiago Nacarato&Cainã Cavalcante.

Já em Instrumental, estarão em competição Hélder Bruno, Ensemble 17, Célio e Rui Massena e, em Rock disputam o prémio os The Redbeds, CMAGIC5, Josh Pereira e The Bateleurs.

Competem na categoria de RAP/Hip-Hop/Dança, Danni Gato, Nelson Freitas&Djodje, Katia De Vallier, Agir e Bankrol Hayden.

"Santa" de Mimicat, realizado por Rodrigo Pedras (Portugal), "Respirar", dos Calema&Sara Correia, realizado por João Reis Moreira, "Leaving You Behind", de Nuno, realizado por Sebastian Crayn, e "Não Gosta", de Bárbara Bandeira, realizado por Ruben do Valle, disputam o Videoclipe do Ano.

Para Canção do Ano estão a concurso "Visita Inesperada (ft. Jota.pê)", de Teresinha Landeiro, "Carta de Despedida", dos Descendentes, "Cotovia", de Diana Vilarinho, e "Porta 43", de Luís Trigacheiro&Diogo Piçarra.

Já os finalistas da categoria Novo Talento - Sophia Tavares (Portugal) e Ben Rodrigues (África do Sul) - vão cantar ao vivo no evento, sendo o júri secreto composto por jurados espalhados pelo público.

O vencedor receberá um prémio de 2.000 dólares (1.711 euros, na conversão atual).

A cerimónia de entrega dos prémios acontecerá em 25 de abril, no Centro de Artes Performativas de Providence, no estado de Rhode Island, e contará com atuações de artistas como Calema, D.A.M.A, Richie Campbell, Assol Garcia, Némanus e Nelson Sobral, segundo um comunicado divulgado pela organização.

Desde 2013, os IPMA têm vindo a reconhecer a música produzida no mundo lusófono, fornecendo uma plataforma para artistas emergentes e consagrados, num estado norte-americano com forte presença portuguesa.

"De acordo com um estudo da Universidade de Lisboa, um em cada 12 residentes de Rhode Island tem ascendência portuguesa, o que realça a profunda ligação cultural do estado com o mundo lusófono", indicou a organização dos IPMA no comunicado enviado à Lusa.