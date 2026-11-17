Cultura
"Bataclan: Os Que Viveram" série recorda os sete sobreviventes dos atentados de Paris em 2015
O drama das vitimas dos atentados terroristas de Paris deu origem a uma série de televisão, "Bataclan: os que viveram". A série está disponível nos canais TVCine. São oito episódios que recordam os factos vividos pelos sobreviventes, as sete pessoas que ficaram reféns na conhecida sala de espetáculos parisiense.
Os atentados terroristas de Paris aconteceram há 11 anos. Morreram 130 pessoas, 89 no Bataclan.
Durante duas horas e vinte minutos, os sete reféns permaneceram presos num estreito corredor da sala de espetáculos Bataclan, frente a frente com os terroristas.
O ator Antoine Reinartz explica que o objetivo dos atacantes era provocar o maior número possível de vítimas, incluindo entre as forças de segurança e os bombeiros.
"Eles mataram e massacraram muitas pessoas, mas também fizeram reféns. O objetivo dos terroristas era fazerem-se explodir na presença do máximo de autoridades, para assim matarem muitos polícias e bombeiros", recorda o ator.
A série procura dar visibilidade a esta dimensão dos atentados, muitas vezes menos conhecida do que a violência dos ataques.
Uma ligação para toda a vida
Mais de dez anos depois dos atentados, as consequências continuam a fazer-se sentir na sociedade francesa. O ator reconhece que o medo de novos ataques permanece presente no quotidiano dos parisienses.
"Há ainda muitas pessoas que têm medo de apanhar o metro, que são desconfiadas, que se sentem inseguras. O medo de um novo atentado existe, está muito presente", sublinha Antoine Reinartz.
Oito episódios baseados em histórias reais
“Bataclan: Os Que Viveram” é uma série de oito episódios, inspirada em factos verídicos e nos testemunhos dos sete reféns que sobreviveram aos atentados de 13 de novembro de 2015, em Paris.
Uma produção que recupera a memória de uma noite de terror, dando destaque às histórias pessoais, aos laços criados entre os sobreviventes e às marcas que permanecem muito depois dos acontecimentos.
A série francesa "Bataclan: Os Que Viveram" acompanha a história dos sete sobreviventes que foram feitos reféns durante os atentados terroristas de 13 de novembro de 2015, em Paris. Ao longo de oito episódios, a produção retrata a experiência traumática destas vítimas e a forma como tentaram reconstruir as suas vidas.Duas horas e meia de terror e cativeiro
O ator francês Antoine Reinartz interpreta Grégoire, uma das personagens que esteve nas mãos dos terroristas. O ator descreve-o como "alguém que, apesar da sua dor, não recrimina o outro, não se exalta, sofre sozinho".
O ator francês Antoine Reinartz interpreta Grégoire, uma das personagens que esteve nas mãos dos terroristas. O ator descreve-o como "alguém que, apesar da sua dor, não recrimina o outro, não se exalta, sofre sozinho".
Durante duas horas e vinte minutos, os sete reféns permaneceram presos num estreito corredor da sala de espetáculos Bataclan, frente a frente com os terroristas.
O ator Antoine Reinartz explica que o objetivo dos atacantes era provocar o maior número possível de vítimas, incluindo entre as forças de segurança e os bombeiros.
"Eles mataram e massacraram muitas pessoas, mas também fizeram reféns. O objetivo dos terroristas era fazerem-se explodir na presença do máximo de autoridades, para assim matarem muitos polícias e bombeiros", recorda o ator.
A série procura dar visibilidade a esta dimensão dos atentados, muitas vezes menos conhecida do que a violência dos ataques.
Uma ligação para toda a vida
A experiência vivida naquela noite criou uma ligação profunda entre os sete sobreviventes. Apesar de não se conhecerem antes dos acontecimentos, sentiram necessidade de continuar a encontrar-se e de partilhar o que tinham vivido.O medo continua presente em Paris
Os sobreviventes formaram o grupo “Les Potages”, mantendo uma relação que Antoine Reinartz compara à de uma família.
"As sete pessoas feitas reféns não se conheciam, mas depois tornaram-se amigas. Sentiram necessidade de se reencontrar, de partilhar o que sentiram nessa noite. Foi algo extremamente poderoso e violento que as une para sempre, como se fossem amigas da escola ou como se fossem família", afirma.
Os sobreviventes formaram o grupo “Les Potages”, mantendo uma relação que Antoine Reinartz compara à de uma família.
"As sete pessoas feitas reféns não se conheciam, mas depois tornaram-se amigas. Sentiram necessidade de se reencontrar, de partilhar o que sentiram nessa noite. Foi algo extremamente poderoso e violento que as une para sempre, como se fossem amigas da escola ou como se fossem família", afirma.
Mais de dez anos depois dos atentados, as consequências continuam a fazer-se sentir na sociedade francesa. O ator reconhece que o medo de novos ataques permanece presente no quotidiano dos parisienses.
"Há ainda muitas pessoas que têm medo de apanhar o metro, que são desconfiadas, que se sentem inseguras. O medo de um novo atentado existe, está muito presente", sublinha Antoine Reinartz.
Oito episódios baseados em histórias reais
“Bataclan: Os Que Viveram” é uma série de oito episódios, inspirada em factos verídicos e nos testemunhos dos sete reféns que sobreviveram aos atentados de 13 de novembro de 2015, em Paris.
Uma produção que recupera a memória de uma noite de terror, dando destaque às histórias pessoais, aos laços criados entre os sobreviventes e às marcas que permanecem muito depois dos acontecimentos.