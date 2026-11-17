A série francesa "Bataclan: Os Que Viveram" acompanha a história dos sete sobreviventes que foram feitos reféns durante os atentados terroristas de 13 de novembro de 2015, em Paris. Ao longo de oito episódios, a produção retrata a experiência traumática destas vítimas e a forma como tentaram reconstruir as suas vidas.



O ator francês Antoine Reinartz interpreta Grégoire, uma das personagens que esteve nas mãos dos terroristas. O ator descreve-o como "alguém que, apesar da sua dor, não recrimina o outro, não se exalta, sofre sozinho".

Duas horas e meia de terror e cativeiro

Uma ligação para toda a vida







A experiência vivida naquela noite criou uma ligação profunda entre os sete sobreviventes. Apesar de não se conhecerem antes dos acontecimentos, sentiram necessidade de continuar a encontrar-se e de partilhar o que tinham vivido.



Os sobreviventes formaram o grupo “Les Potages”, mantendo uma relação que Antoine Reinartz compara à de uma família.



"As sete pessoas feitas reféns não se conheciam, mas depois tornaram-se amigas. Sentiram necessidade de se reencontrar, de partilhar o que sentiram nessa noite. Foi algo extremamente poderoso e violento que as une para sempre, como se fossem amigas da escola ou como se fossem família", afirma.

O medo continua presente em Paris

Oito episódios baseados em histórias reais

Os atentados terroristas de Paris aconteceram há 11 anos. Morreram 130 pessoas, 89 no Bataclan.Durante duas horas e vinte minutos, os sete reféns permaneceram presos num estreito corredor da sala de espetáculos Bataclan, frente a frente com os terroristas.O ator Antoine Reinartz explica que o objetivo dos atacantes era provocar o maior número possível de vítimas, incluindo entre as forças de segurança e os bombeiros."Eles mataram e massacraram muitas pessoas, mas também fizeram reféns. O objetivo dos terroristas era fazerem-se explodir na presença do máximo de autoridades, para assim matarem muitos polícias e bombeiros", recorda o ator.A série procura dar visibilidade a esta dimensão dos atentados, muitas vezes menos conhecida do que a violência dos ataques.Mais de dez anos depois dos atentados, as consequências continuam a fazer-se sentir na sociedade francesa. O ator reconhece que o medo de novos ataques permanece presente no quotidiano dos parisienses."Há ainda muitas pessoas que têm medo de apanhar o metro, que são desconfiadas, que se sentem inseguras. O medo de um novo atentado existe, está muito presente", sublinha Antoine Reinartz.é uma série de oito episódios, inspirada em factos verídicos e nos testemunhos dos sete reféns que sobreviveram aos atentados de 13 de novembro de 2015, em Paris.Uma produção que recupera a memória de uma noite de terror, dando destaque às histórias pessoais, aos laços criados entre os sobreviventes e às marcas que permanecem muito depois dos acontecimentos.