"Batalha Atrás de Batalha" com nove nomeações nos Globos de Ouro

Segundo a organização dos prémios, entre as nove candidaturas do filme de Paul Thomas Anderson estão as categorias de melhor filme, melhor realizador, melhor ator principal (Leonardo DiCaprio) e atriz principal (Chase Infinity).

Nesta 83.ª edição dos Globos de Ouro, Wagner Moura é nomeado para a categoria de Melhor Papel em Drama pela sua participação no filme "O agente secreto", de Kleber Mendonça filho, tornando-se o primeiro ator brasileiro a ser indicado para este prémio.

Em 2025, a atriz Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Drama, no papel de Eunice Paiva, no filme "Ainda estou aqui", realizado por Walter Salles, e Fernanda Montenegro, em 1999, também foi nomeada para essa categoria, pelo desempenho em "Central do Brasil", do mesmo realizador.

Segundo a Variety, a nomeação de Wagner Moura "marca um momento histórico para a representação brasileira nos Globos de Ouro, onde artistas do país têm sido historicamente ignorados nas principais categorias de atuação".

O reconhecimento de Moura, que já foi premiado em Cannes, surge "após a sua vitória histórica no Círculo de Críticos de Cinema de Nova Iorque, onde se tornou o primeiro ator latino a ganhar o prémio de melhor ator" pela sua "aclamada atuação naquele `thriller` político" no qual "demonstra a mistura característica do ator de contenção e volatilidade", acrescenta a Variety.

A nomeação de "Batalha Atrás de Batalha" em nove categorias dá à Warner Bros. uma vitória, após o acordo de aquisição da produtora pela Netflix, anunciado na sexta-feira, num total de 72 mil milhões de dólares.

Imediatamente após o filme de Anderson, ficou "Valor Sentimental", de Joachim Trier, um drama familiar norueguês sobre uma família de cineastas, com oito nomeações, seguido pelo `thriller` "Pecadores", o aclamado sucesso de vampiros de Ryan Coogler, com sete.

As oito indicações de "Valor Sentimental" incluíram nomeações para quatro dos seus atores: Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

Entre as sete nomeações de "Pecadores" constam a de bilheteira, Melhor Ator para Michael B. Jordan e para Ryan Coogler como realizador.

"Valor Sentimental", de Joachim Trier, é um melodrama que oscila entre o riso e as lágrimas e centra-se no sofrimento causado por um pai negligente, explorando a possibilidade de reconciliação através da criação artística.

Este filme do realizador norueguês é um dos vários em língua estrangeira que atraíram atenção nas principais categorias, como Melhor Filme Drama, Melhor Filme em Língua não Inglesa, Melhor Atriz filme Dramático (Renate Reinsve) e Melhor Atriz Secundária (Elle Fanning).

"O Agente Secreto" e o filme coreano "Não Há Outra Opção" foram outros dos trabalhos que acolheram mais atenções nos filmes estrangeiros.

"Hamnet", realizado pela oscarizada Chloé Zhao, que também assina o argumento a partir do romance de Maggie O`Farrell, recebeu seis nomeações, entre as quais Melhor Filme Drama e Melhor Atriz em Filme Dramático.

Com cinco nomeações está a segunda parte da comédia musical "Wicked: Pelo Bem", um musical de sucesso sem nomeações na categoria de melhor comédia e musical.

A 83.ª cerimónia dos Globo de Ouro decorrerá em Beverly Hills, Califórnia, em 11 de janeiro, e será apresentada pela comediante americana Nikki Glaser.

Ao contrário de outros prémios, como o Oscar, o Globo de Ouro distingue entre comédias e dramas, aumentando o leque de artistas que desfilarão no tapete vermelho.

Na categoria comédia, "Wicked: Pelo bem" conseguiu uma indicação para Cynthia Erivo, embora a categoria de Melhor Atriz em Comédia ou Musical deste ano fosse "muito disputada", afirmou Clayton Davis, especialista da revista americana Variety, antes do anúncio das nomeações.

Entre as atrizes concorrentes estão a vencedora do Oscar Emma Stone, Amanda Seyfried e Kate Hudson.

No que respeita aos filmes dramáticos, as atrizes nomeadas são Jennifer Lawrence ("Mata-te, Amor"), Julia Roberts ("Depois da Caçada"), Jessie Buckley ("Hamnet") e Tessa Thompson ("Hedda 2025").

O `thriller` "Pecadores", uma mistura de drama histórico e suspense de terror, protagonizado por Michael B. Jordan como dois irmãos gémeos que regressam ao sul profundo dos Estados Unidos após a I Grande Guerra, em que se deparam apenas com forças malignas, foi nomeado para sete categorias.

Dirigido pela oscarizada Chloé Zhao, "Hamnet" recebeu seis indicações por seu retrato trágico da vida de Shakespeare. Paul Mescal e Jessie Buckley também foram indicados, assim como Chloé Zhao.

"Frankenstein" também recebeu cinco indicações, incluindo uma para Jacob Elordi no papel do icónico monstro.

Entre as séries de televisão nomeadas contam-se "The White Lotus", "Severance" e "Adolescence", que lideram as nomeações, assim como "A Diplomata", cuja terceira série está em exibição na Netfliz.

O Globo de Ouro passou por uma reforma após o escândalo ocorrido em 2021, quando o Los Angeles Times revelou que a organização responsável pela administração, premiação e apresentação da cerimónia, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), não tinha membros negros.