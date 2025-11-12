Bateu Matou, Cristina Branco e Djodje vão compor para o Festival da Canção

No 60.º Festival da Canção irão competir 16 canções, das quais metade são da autoria de artistas e bandas que "aceitaram os convites feitos diretamente pela RTP", de acordo com a estação pública, num comunicado hoje divulgado.

André Amaro, Bandidos do Cante, Bateu Matou, Cristina Branco, Djodje, EVAYA, Inês Sousa e Marquise são os autores convidados.

Houve também seis canções escolhidas "através do processo de livre submissão, avaliadas por um júri criado para o efeito", que são da autoria de AGRIDOCE, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Jacaréu, Rita Dias e Sandrino.

Além disso, um dos temas que estarão em competição este ano é de um autor escolhido pelo público através da "Prova de Acesso", "que colocou a votação `online` cinco estudantes de escolas de música". Esse autor é Dinis Mota.

Por fim, a canção que falta é de um autor convidado pelos vencedores da anterior edição do Festival da Canção, a banda NAPA. A escolha dos NAPA foi a banda Nunca Mates o Mandarim.

A "Prova de Acesso" e a escolha do vencedor do ano anterior são novidades no Festival da Canção.

A 60.ª edição do Festival da Canção irá decorrer em fevereiro e março de 2026, repartida, como habitualmente, em duas semifinais (em 21 e 28 de fevereiro) e final (em 07 de março).

As semifinais e a final são transmitidas em direto na RTP 1, RTP Internacional e RTP Play.

O tema vencedor do Festival da Canção deverá representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, que irá acontecer na Áustria em maio.

Alguns países europeus, entre os quais Eslovénia, Espanha, Irlanda, Islândia e Países Baixos, tornaram público nos últimos meses que ponderam boicotar o Festival Eurovisão da Canção em 2026, caso Israel participe no concurso.

Os boicotes devem-se aos ataques militares de Israel no território palestiniano da Faixa de Gaza, nos dois últimos anos, que mataram pelo menos 67 mil pessoas e foram classificados como genocídio por uma comissão internacional independente de investigação da Organização das Nações Unidas.

A União Europeia de Radiodifusão (UER), que organiza o concurso, irá tomar uma decisão assembleia geral ordinária de inverno, marcada em dezembro.

A Áustria venceu o 69.º Festival Eurovisão da Canção, Basileia, na Suíça, com o tema "Starmania", interpretado por JJ.

Os representantes portugueses, NAPA, alcançaram o 21.º lugar com a canção "Deslocado".

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.