Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

BD ilustrada por português André Lima Araújo finalista de prémio em França

BD ilustrada por português André Lima Araújo finalista de prémio em França

A banda desenhada "The Sacrificers", escrita por Rick Remender com ilustrações de Max Fiumara e do português André Lima Araujo, está entre os cinco finalistas do prémio Comics da Associação de Críticos e Jornalistas de BD de França.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: André Lima Araújo

VER MAIS

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a Associação de Críticos e Jornalistas de Banda Desenhada (ACBD), criada em 1984, lembrou que estabeleceu este galardão há oito anos para distinguir "uma banda desenhada proveniente da cultura anglo-saxónica", ou seja, um título originalmente publicado por uma editora anglófona, para um público de língua inglesa, entretanto traduzido por uma editora francófona.

O júri analisou 87 títulos e escolheu cinco finalistas: "Drome", de Jesse Lonergan, "Helen of Wyndhorn", de Tom King, Bilquis Evely e do brasileiro Matheus Lopes, "Physics for Cats", de Tom Gauld, "Tongues", de Anders Nilsen, a par do volume quatro de "The Sacrificers", de Rick Remender, Max Fiumara e André Lima Araújo.

Os membros da ACBD vão escolher o vencedor até 06 de setembro, sendo o premiado revelado durante o festival Quai des Bulles, em Saint-Malo, em outubro.

André Lima Araújo, com larga carreira na banda desenhada norte-americana, foi anunciado pela Image Comics em 2024 como artista convidado da série "The Sacrificers".

Na altura, citado em comunicado, o argumentista Rick Remender classificou-o como um "dos maiores talentos nos `comics` de hoje e uma daquelas pessoas raras que não é apenas incrivelmente talentosa e entusiasmante, mas um deslumbrante contador de histórias e uma máquina que nunca falha um prazo".

"Para além disso, é uma doçura de rapaz e uma pessoa com quem é muito divertido trabalhar", acrescentou.

TDI // JMC

Lusa/Fim

Tópicos
PUB
PUB