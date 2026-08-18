BD ilustrada por português André Lima Araújo finalista de prémio em França

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a Associação de Críticos e Jornalistas de Banda Desenhada (ACBD), criada em 1984, lembrou que estabeleceu este galardão há oito anos para distinguir "uma banda desenhada proveniente da cultura anglo-saxónica", ou seja, um título originalmente publicado por uma editora anglófona, para um público de língua inglesa, entretanto traduzido por uma editora francófona.

O júri analisou 87 títulos e escolheu cinco finalistas: "Drome", de Jesse Lonergan, "Helen of Wyndhorn", de Tom King, Bilquis Evely e do brasileiro Matheus Lopes, "Physics for Cats", de Tom Gauld, "Tongues", de Anders Nilsen, a par do volume quatro de "The Sacrificers", de Rick Remender, Max Fiumara e André Lima Araújo.

Os membros da ACBD vão escolher o vencedor até 06 de setembro, sendo o premiado revelado durante o festival Quai des Bulles, em Saint-Malo, em outubro.

André Lima Araújo, com larga carreira na banda desenhada norte-americana, foi anunciado pela Image Comics em 2024 como artista convidado da série "The Sacrificers".

Na altura, citado em comunicado, o argumentista Rick Remender classificou-o como um "dos maiores talentos nos `comics` de hoje e uma daquelas pessoas raras que não é apenas incrivelmente talentosa e entusiasmante, mas um deslumbrante contador de histórias e uma máquina que nunca falha um prazo".

"Para além disso, é uma doçura de rapaz e uma pessoa com quem é muito divertido trabalhar", acrescentou.

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