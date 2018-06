Beach Party de Matosinhos apresenta um palco maior e Steve Aoki em cartaz

Lusa20 Jun, 2018, 21:15 | Cultura

Organizada pela rádio Nova Era, com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, a Beach Party transforma a praia na "maior pista de dança portuguesa", com 24 horas de música eletrónica proporcionada por "destacados" representantes da `dance scene` mundial e nacional.

O número crescente de público obrigou, este ano, a reforçar e melhorar as infraestruturas, tendo um palco maior, mais vídeo, luz e som, disse o administrador da Rádio Nova Era, Luís Montez, durante a apresentação do evento.

Além disso, o serviço de troca de bilhetes por pulseira foi reforçado com o aumento da estrutura e com a antecipação do horário, também o parque de estacionamento de autocarros foi melhorado, referiu.

Já sobre a adesão, Luís Montez disse estar à espera de 20.000 pessoas por dia, superando os números de 2017 que tiveram 18.000 na primeira noite e 19.000 na segunda.

"Este ano vamos passar esses números, falta muito pouco para lá chegar", afirmou.

Deste público, o responsável acredita que grande parte são espanhóis, depois de, no ano passado, o número de pessoas vindas do país vizinho ter ultrapassado os 8.000.

Luís Montez salientou que a sua ambição é chegar às 30.000 pessoas diárias, considerando que ao atingir esse número a Beach Party atinge o seu limite.

"Contudo, para já, o objetivo é aprender a fazer bem e, depois, projetar o futuro", frisou.

Se as previsões se mantiverem, o administrador da Rádio Nova Era garantiu que em 2019 irão criar um segundo palco porque há espaço para isso.

"Temos um potencial de crescimento enorme. É um espaço lindo, em cima do mar e que não incomoda ninguém", sustentou.

Quanto a investimento, Luís Montez, sem querer avançar números, revelou que a organização deste evento ultrapassa as "três centenas de milhares de euros", tendo em conta a estrutura, os direitos de autor, o pagamento aos artistas e as restantes despesas inerentes.

"É um evento rentável e sustentável", vincou.

O cartaz do EDP Beach Party 2018 conta com 15 DJ, entre os quais os internacionais Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Carnage, Sam Feldt, Dubvision, Valentino Khan, Kayzo, Still Young ou Martin Jenses.

Em termos nacionais destaque para Pedro Cazanova e Clu Banditz.

O ingresso para um dos dias custa 22 euros e 32 euros para os dois, aumentando de 40 e 70, respetivamente, para ter acesso à zona VIP.

Este evento é uma "mais-valia" para Matosinhos, nomeadamente para a restauração, comércio, alojamento e empresas, entendeu a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

Dizendo ter sido uma aposta ganha, a autarca avançou que o Parque de Campismo de Angeiras já está esgotado, o que é demonstrativo da importância de um evento destes para este concelho do distrito do Porto.

"É a maior Beach Party da Europa, o que é muito significativo para a nossa agenda cultura", entendeu.