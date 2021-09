"Belfast", de Kenneth Branagh, vence Festival de Cinema de Toronto

A longa-metragem de ficção, rodada a preto e branco, integra elementos da infância de Branagh em Belfast, durante o conflito na Irlanda do Norte (conhecido em inglês por "The Troubles"), no final dos anos 1960, contando com os atores Jamie Dornan, Judi Dench e Ciaran Hinds.

Os principais prémios do TIFF são atribuídos por votação do público do festival, nas áreas de Ficção e Documentário.

A honra máxima do festival, o "People`s Choice Award", atribuída pelo público, é considerada como um prenúncio dos prémios norte-americanos de cinema.

Os nove vencedores anteriores nesta categoria do TIFF foram todos nomeados para o Óscar de Melhor Filme, incluindo "12 anos escravo", "Green Book - Um guia para a vida" e a escolha do ano passado, "Nomadland", de Chloé Zhoe.

O vencedor do prémio de Documentário foi "The Rescue", de E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, sobre a missão de resgate dos jovens presos numa gruta no norte da Tailândia, em 2018.

O prémio da Federação Internacional de Críticos de Cinema (FIPRESCI) foi para "Anatolian Leopard", do realizador turco Emre Kayis.

O prémio NETPAC, atribuído em paralelo, foi para "Costa Brava, Lebanon", da realizadora libanesa Mounia Akl.

Outras distinções incluíram o prémio Plataforma, atribuído por um júri liderado pelo ator Riz Ahmed a "Yuni", da realizadora indonésia Kamila Andini.

O vencedor do Prémio Changemaker da Fundação Shawn Mendes foi "Scarborough", realizado pelos canadianos Shasha Nakhai e Rich Williamson.

A coprodução portuguesa "Sycorax", realizada pelo espanhol Lois Patiño e pelo argentino Matías Piñeiro e rodada nos Açores, fazia parte da competição de `curtas` do TIFF, que este ano contou com 38 filmes, mas não obteve nenhum dos prémios para os quais era elegível.

No programa de curtas-metragens, o júri atribuiu o Prémio de Melhor Filme a "Displaced / Pa Vend", realizado por Samir Karahoda.

A longa-metragem "Diários de Otsoga", de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, foi uma das seis `longas` exibidas na secção Wavelengths.

A 46.ª edição do TIFF, codirigido pela programadora portuguesa Joana Vicente, decorreu entre 09 de setembro e sábado, tendo contado com 200 filmes na seleção oficial, mostrada presencialmente e `online`.