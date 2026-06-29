Belo quer regressar a Portugal para mais concertos

Dez ano depois, Belo dá concerto no Porto e estreia-se no festival Rock in Rio Lisboa.





Em entrevista, à jornalista Margarida Vaz, Belo revelou a admiração que sente por Portugal, elogiou a hospitalidade, a gastronomia e as praias.





O cantor Belo, nome artístico de Marcelo Pires Vieira, orgulha-se as origens portuguesas por parte do pai, português, o que reforça a ligação afetiva ao país.

O artista afirmou que espera regressar ao país para atuar noutros palcos, sublinhou que Portugal tem acolhido cada vez mais o samba e o pagode.