Benjamim M`Bakassy vence o Prémio de Literatura DSTAngola/Camões/2021

O escritor angolano Benjamim M`Bakassy venceu a terceira edição do Prémio de Literatura DSTAngola/Camões, no valor de 15 mil euros, com a sua obra de estreia, "Eutópsia eutopia virada do eu-verso", anunciou hoje o promotor do concurso.