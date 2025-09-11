Bernardo Carvalho, Daniel Jonas e investigação ao Chega na "rentrée" literária da Penguin

As novidades foram apresentadas hoje pelo grupo Penguin Random House Portugal, que regressa ainda com novos livros de Juan Gabriel Vasquez, Irene Solà, Jon Fosse, e tem como principal aposta uma grande investigação jornalística às origens do Chega.

Já este mês, a Companhia das Letras publica "Os substitutos", do brasileiro Bernardo Carvalho, autor praticamente ausente das publicações nacionais deste a extinção da Cotovia (editora que publicava este escritor), com a exceção de um romance lançado pela Quetzal em 2015.

"Os substitutos" acompanha um pai com comportamentos inapropriados num Brasil sob ditadura militar e um filho que tenta sobreviver ao pai refugiando-se na leitura de um romance de ficção científica, vivendo numa espécie de vida paralela.

A narrativa corre ao ritmo de duas visões do mesmo mundo, chegando ao mais íntimo das suas vivências, nomeadamente pela descoberta que o filho faz da sexualidade desviante do pai e da sua própria homossexualidade, num romance que é ficcionado mas que se ancora em alguns aspetos reais da vida do autor.

Outra estreia nesta chancela, e que chega também este mês às livrarias, é a da Ana Margarida de Carvalho, que publica agora "A chuva que lança a areia do Saara", o regresso da escritora ao romance, seis anos depois de "O gesto que fazemos para proteger a cabeça".

A história começa com um homem bêbedo a ser transportado numa carroça, feito prisioneiro e condenado, sem saber, a trabalhos forçados numa pedreira escondida, onde acaba por conhecer toda uma galeria de personagens grotescas.

"A justa desproporção" é a estreia do poeta e tradutor Daniel Jonas na prosa, com um conjunto de textos que falam dos assuntos mais elevados aos mais corriqueiros, de pessoas famosas até às mais comuns, numa publicação da mesma chancela a sair neste mesmo mês.

Outro destaque da chancela é a publicação inédita, em outubro, de "A legião estrangeira", de Clarice Lispector, como a autora a imaginou, recuperando a edição original, de 1964, que integrava o conjunto de textos "Fundo de gaveta".

No mesmo mês, a Companhia das Letras publica ainda um novo romance de Ricardo Adolfo, "A chefe dos maus", o primeiro ambientado no Japão (país onde este escritor e publicitário vive), e outro de João Tordo, "Inventário da solidão".

Na Alfaguara regressa Juan Gabriel Vasquez, com "Os nomes de Feliza", história inspirada na escultora colombiana Feliza Bursztyn, que morreu prematuramente aos 48 anos, num restaurante de Paris, onde se encontrava com o marido e quatro amigos, um deles o escritor Gabriel García Márquez, que poucos dias depois publicou um artigo no qual afirmava que a amiga morrera "de tristeza".

Feliza, nascida em 1933, trilhou um percurso invulgar para a época, desejando acima de tudo ser dona de si, o que a levou primeiro a divorciar-se e depois a tornar-se artista. Dois escândalos que fizeram com que fosse perseguida e se exilasse em Paris.

O escritor partiu do enigma da sua morte para investigar a vida desconhecida desta artista revolucionária, construindo um romance que entretece biografia, realidade e imaginação.

Na mesma altura chega "A malcriada", segundo romance da italiana Beatrice Salvioni, que dá continuidade a "A malnascida", publicado pela Alfaguara em 2023.

Em outubro, regressa Carmen Maria Machado, primeiro romance em Portugal da escritora norte-americana -- de quem a Penguin já publicou o volume de contos "O corpo dela e outras partes" -, que aborda uma memória de abuso nos tempos de faculdade, com uma escrita invulgar, que mistura tradição e folclore com modernidade.

De volta aos escaparates estão também a multipremiada escritora francesa Marie NDiaye, de quem já foi publicado "A vingança é minha" e agora "Ladivine", e o escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, com "A nossa hora", romance de registo memorialístico que conta a história trágica de uma viagem que fez à Ucrânia para participar numa feira do livro, em 2023, que terminou no bombardeamento do restaurante onde se encontrava, causando a morte de várias pessoas, incluindo a guia, que trocara de lugar com ele.

É ainda em outubro que chega "O que não sei de ti", romance de estreia do escritor canadiano Eric Chacour, distinguido com vários prémios, sobre um médico absolutamente estabelecido, com mulher e filhos, que se apaixona por um rapaz pobre, residente num bairro de lata, onde cuida da mãe.

A `rentrée` da Cavalo de Ferro é marcada pela publicação de títulos de autores já conceituados, como "Labirinto à beira-mar", livro de ensaios que faltava publicar do polaco Zbigniew Herbert, e "Dei-te olhos e viste as trevas", da catalã Irene Solà, um romance muito ancorado na tradição e folclore catalães, passado durante uma madrugada, em que uma idosa acamada é velada por antepassados já mortos.

Em outubro chega mais um dos `romans durs` de George Simenon, "A casa dos Krull"; o livro que deu a consagração internacional ao húngaro Péter Nádas, "O fim de um romance familiar"; e o mais recente romance do também húngaro Lázló Krasznahorkai -- de quem tinha sido apenas publicado "O tango de Satanás" pela Antígona -, intitulado "Herscht 07769", que é uma história satírica sobre os tempos de hoje, escrita numa única frase, do princípio ao fim, sem pontuação.

Novembro traz mais um romance de Jon Fosse, o primeiro que escreveu após receber o Prémio Nobel da Literatura, e que dará origem a uma trilogia: "Vaim", a história de um homem que vai de barco até uma cidade à procura de agulha e linha para coser um botão, apaixona-se e regressa a casa com essa mulher, que abandona o marido. Depois de viverem juntos, ele morre e a mulher regressa para o marido que abandonou.

A Elsinore vai reeditar "A guerra não tem rosto de mulher" e "As vozes de Chernobyl -- História de um desastre nuclear", de Svetlana Alexievich, e publicar "O colapso", novo livro de Édouard Louis, que volta a ter a violência no centro.

A chancela publica ainda em outubro "A estrada do Donbas", do escritor ucraniano Serhij Zhadan, que retrata o regresso a uma região desolada com uma paisagem industrial soviética e gangues armados, escrito com um estilo que os críticos classificam como "jazz livrário".

Na não-ficção, o destaque vai para "Por dentro do Chega. A face oculta da extrema-direita em Portugal", publicado pela Objetiva, e que resulta da investigação que o jornalista Miguel Carvalho fez ao longo dos últimos cinco anos àquele partido.

Na coleção objetivamente sai em outubro o livro de ensaios "Contra o progresso", do filósofo Slavoj Zizek, que reflete sobre a ideia de progresso começando com a imagem do filme "O terceiro passo", de Christopher Nolan, em que um mágico faz desaparecer pássaros e, perante a dúvida de uma criança sobre se os matava, responde que não, que é ilusionismo, para depois ser visto a deitar fora pássaros mortos num caixote. A analogia que o autor faz com o que acontece hoje em dia é essa: não vemos pássaros mortos, mas eles estão lá.

O outro livro da mesma coleção é "Tecno-feudalismo ou o fim do capitalismo", de Yanis Varoufakis, que mostra como gradualmente o poder se começou a concentrar nas grandes empresas tecnológicas, que enriquecem e se alimentam dos utilizadores da Internet e das redes sociais, privatizando esse espaço, escravizando mentes e redesenhando o mapa geopolítico.