Bi-Dom Academia percorre zonas rurais com a peça "A queima dos queimados" e com humor relembra os riscos de incêndios florestais

Foto: Bi-Dom Academia

"A queima dos queimados" é uma peça do grupo Bi-Dom Academia que percorre as aldeias rurais de concelhos afetados pelos incêndios florestais. É através do humor que os três atores em palco mostram às populações os comportamentos de risco e negligentes, que podem causar um incêndio florestal.