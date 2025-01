Biblioled disponibiliza empréstimo online de livros eletrónicos

A Bliblioled é uma iniciativa da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e fica disponível a partir desta segunda-feira, mas não para todas as zonas.

Contactado pela Antena 1, o subdiretor da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Bruno Eiras, explica que, por uma questão burocrática, nem todas as zonas vão ter acesso esta segunda-feira à plataforma.







É o caso das bibliotecas da Área Metropolitana do Porto, da região do Médio Tejo e do Alentejo Central.