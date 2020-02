Biblioteca de Direito de Coimbra com projeto de Siza Vieira custa mais de 12 milhões de euros

Em declarações à agência Lusa, Alfredo Dias, que detém o pelouro do Património, Edificado e Infraestruturas na equipa reitoral liderada por Amílcar Falcão, salientou a necessidade de "financiamento externo" para que a Universidade de Coimbra (UC) possa retomar o processo de reabilitação do edifício.

Situado na Alta da cidade, junto às faculdades de Letras e Direito da UC, o Palácio dos Melos acolheu a Faculdade de Farmácia até à sua transferência para o Polo das Ciências da Saúde, perto dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Para retomar o processo de reinstalação da biblioteca da FDUC, o arquiteto Siza Vieira visitou hoje aquele imóvel, a convite do diretor da faculdade, Rui Marcos, no âmbito de diligências dinamizadas pelo professor jubilado António Avelãs Nunes, um dos seus antecessores no cargo.

O processo foi encetado na primeira década do século XXI e um grupo de privados, por iniciativa do então Presidente da República Jorge Sampaio, reuniu 1,5 milhões de euros para que fosse Siza Vieira a elaborar o projeto de arquitetura.

Siza Vieira realçou à Lusa que a biblioteca da FDUC "é uma das grandes biblioteca da Europa", que importa acolher e preservar num edifício com melhores condições, aproveitando ainda para valorizar o conjunto arquitetónico Universidade de Coimbra Alta e Sofia, classificado como Património da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

"Havia necessidade de criar esforço para isso", disse o arquiteto.

Siza Vieira esclareceu que, cerca de 15 anos depois, o projeto inicial "terá algumas modificações", para ser ajustado a novas exigências legais, designadamente nas áreas da segurança, ambientais e da eficiência energética.

Alfredo Martins sublinhou que importa "pôr em marcha todo o processo", com as devidas atualizações, para dotar a FDUC das novas instalações da sua biblioteca centenária, fundada em 1911, dando um contributo "para a preservação de um património classificado" pela UNESCO.

O vice-reitor da UC enfatizou que a instituição não dispõe da verba necessária para concretizar o projeto - de 12 a 13 milhões de euros, segundo as suas estimativas - e que "terá de haver apoios externos", o que passa por uma candidatura aos fundos da União Europeia, disponíveis na próxima programação financeira.

"Um novo edifício, da conceção do arquiteto Siza Vieira, irá servir de guarda, conservação e divulgação do seu riquíssimo espólio bibliográfico, que ocupa neste momento cerca de 7.000 metros de prateleiras", segundo a página da Faculdade de Direito na internet.

O catedrático Rui Marcos reafirmou hoje à Lusa o desejo manifestado no discurso que proferiu, em 2011, na cerimónia comemorativa dos 100 anos da biblioteca.

"Recebemos a desalentadora notícia que a verba que lhe estaria destinada se esfumou do Orçamento do Estado. Mas não se esfumou a nossa esperança", disse, há nove anos, o agora diretor da FDUC, realçando as "vantagens de uma biblioteca reunida num edifício moderno, com os requintes tecnológicos e de comodidade que o nosso tempo não dispensa".

Para Artur Santos Silva, ex-presidente do Conselho Geral da UC, "há uma razão muito importante", entre outras, para retomar este processo, que é "acondicionar e proteger" o acervo da biblioteca da Faculdade de Direito, onde estudou em meados dos século XX.

"É um risco enorme não ter uma das melhores bibliotecas da Europa devidamente acondicionada", declarou à Lusa o jurista e administrador de empresas, que acompanha o processo, "como cidadão", há cerca de 15 anos, desde quando Jorge Sampaio reuniu no Palácio de Belém vários doadores privados.