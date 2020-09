Biblioteca de São Lázaro vai criar um espaço destinado a livros LGBT

Foto: Facebook

São obras literárias que abordam questões relacionadas com Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e também Transgénero. Com uma sala de leitura forrada com madeiras nobres, e um candeeiro de cristal ao centro, este espaço em Arroios convida os visitantes a deixarem-se levar pelas palavras escritas, sempre com respeito pelas regras sanitárias.