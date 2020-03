Biblioteca Municipal de Viseu vai restaurar e digitalizar o seu Fundo Antigo

O projeto, que se deverá estender ao longo dos anos numa operação "delicada e paciente", pretende valorizar o Fundo Antigo da biblioteca, que conta com documentos com mais de 400 anos, disse à agência Lusa o vereador da Cultura do município, Jorge Sobrado.

"São documentos e obras muito diversas. Há desde forais da cidade e de localidades do concelho de Viseu, a obras de autores desse período, de diversa ordem e de diversos temas", explicou, referindo que há também "um acervo muito importante de jornais locais e regionais" do século XIX e início do século XX, bem como documentos relativos à governação de Viseu, que remontam ao século XVI.

Apesar das condições técnicas da biblioteca municipal serem as adequadas, "o acervo nunca foi objeto de operações de conservação e de restauro", sendo necessário dar ao Fundo Antigo um tratamento que possa garantir que os riscos de deterioração "a que são sempre sensíveis documentos com 400 ou 500 anos" sejam reduzidos, esclareceu.

Nesse sentido, a biblioteca vai identificar as obras que necessitam de uma intervenção de restauro mais urgente, por forma a definir prioridades e um plano de trabalhos a longo prazo "que salvaguarde o património documental", salientou.

A segunda dimensão do projeto consiste na digitalização de todos os cerca de 8 mil volumes presentes no Fundo Antigo, para permitir "dar a esse acervo uma segunda pele e uma nova vida".

O Fundo Antigo "não corre apenas o risco natural da sua erosão e deterioração, mas vive também o problema da sua inacessibilidade", vincou Jorge Sobrado.

Dessa forma, a biblioteca irá garantir a digitalização dos documentos e abrir o seu acesso "à comunidade investigadora e interessados", acrescentou, salientando que os 150 volumes da imprensa local e regional vão ser definidos como prioritários, face à sua importância enquanto fontes na investigação da história local.

A digitalização vai ser feita "a todos os volumes, página por página, num objetivo que vai ser alcançado ao longo dos anos" e que irá começar no presente ano, sublinhou o vereador da Câmara de Viseu.

Para tal, a autarquia vai adquirir um digitalizador especializado para documentos antigos e dar formação aos funcionários da biblioteca nesta área.

Quanto ao restauro, o município está ainda a fazer consultas ao mercado, para apurar a ordem de investimento na contratação de recursos externos para assegurarem os trabalhos de conservação dos documentos.

Hoje, a Câmara de Viseu apresentou a programação anual da Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva, que duplicou o número de utilizadores face a 2017, atingindo o "recorde" de 107 mil pessoas.