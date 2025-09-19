Biblioteca Nacional abre as portas a uma nova Festa dos Pequenos Leitores

Esta quarta edição da Festa dos Pequenos Leitores acontece sob o tema da viagem, com uma série de atividades ao longo do dia, dentro da Biblioteca Nacional e nos espaços exteriores.

De acordo com a programação divulgada, haverá sessões de histórias com Sónia Dias, Ana Pinto e Catarina Monteiro, uma oficina de criação de fanzines, uma sessão de autógrafos com o escritor Nuno Caravela, da série "O Bando das Cavernas", e uma oficina-jogo com a ilustradora Raquel Costa.

Nos jardins da biblioteca estará uma feira do livro para crianças e jovens, com a participação de várias editoras, livrarias e projetos editoriais, como a Baobá livraria, Casa Nic e Inês, Casa Voadora, Marco Taylor, Planeta Tangerina, Livros Horizonte, Pato Lógico, Pri Ballarin e reVOAr, Prodidáctico, Um Vale Encantado de Histórias.

No átrio vai estar a exposição "Grandes livros para pequenos viajantes", com curadoria de Sara Figueiredo Costa, com livros ilustrados da literatura portuguesa que abordam, mas não se encerram, na temática da viagem, seja ela real ou imaginária.

Destaca-se ainda a oficina "Hospital dos Livros", para aprender como são tratados os livros que tenham alguma mazela, e a oficina inclusiva "Braille e Tinta", que convida a descobrir um livro com escrita em braille.

Toda a programação está na página oficial da Biblioteca Nacional, onde se lê que "as atividades da Festa dos Pequenos Leitores são destinadas preferencialmente a crianças até aos 12 anos".