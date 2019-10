Bienal Anozero abre a 2 de novembro e mostra Susan Hiller e Steve McQueen em Coimbra

Lusa01 Out, 2019, 18:43 | Cultura

O cineasta e artista visual britânico Steve McQueen, realizador de "Doze Anos Escravo", vencedor do Prémio Turner 1999, e a dupla portuguesa João Maria Gusmão e Pedro Paiva, que representaram Portugal na Bienal de Arte de Veneza, em 2009, são alguns dos 39 nomes que a Bienal Anozero vai mostrar, assim como a norte-americana Susan Hiller, com uma carreira construída no Reino Unido, que morreu em janeiro deste ano, pouco antes de Serralves inaugurar a sua exposição "Os Pensamentos São Livres".

A nova edição da Anozero -- Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra assume a designação de "A Terceira Margem", tem curadoria-geral de Agnaldo Farias e curadoria-adjunta de Lígia Afonso e Nuno de Brito Rocha.

"O nome toma por empréstimo o título do conto `A Terceira Margem do Rio` (1962), de João Guimarães Rosa, um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX", refere a organização.

A bienal vai apoiar-se em três pilares, nomeadamente exposição, programa de ativação e livro.

A exposição apresentará o trabalho dos 39 artistas e ocupará diferentes lugares da cidade, desde o Convento de Santa Clara-a-Nova às ruas do centro da cidade (Edifício Chiado, Sala da Cidade e Galerias Avenida), passando pelos edifícios da Universidade de Coimbra (Colégio das Artes e Museu da Ciência --- Laboratório Chimico e Galeria de História Natural) e pelos espaços do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC sede e Sereia).

Segundo a organização, o programa de ativação é desenvolvido pelos alunos do Mestrado em Estudos Curatoriais do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, em colaboração com a Esfera CAPC.

"Este programa fortalece o vínculo do Anozero com a cidade, os seus moradores e a universidade, oferece aos alunos formação em contexto e garante a ativação laboratorial dos seus conteúdos expositivos", explica.

O livro reúne ensaios dos artistas participantes especificamente criados para este formato, aos quais se somam textos de Clara Rowland, Isabel Carvalho, João Paulo Borges Coelho, Peter Pál Pélbart e Samuel Titan.

Os artistas participantes são Alexandra Pirici, Ana María Montenegro, Ana Vaz, Anna Boghiguian, António Olaio, Belén Uriel, Bouchra Khalili, Bruno Zhu, Cadu, Daniel Melim, Daniel Senise, David Claerbout, Erika Verzutti, Eugénia Mussa, Joanna Piotrowska, João Gabriel, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, José Bechara, José Spaniol, Julius von Bismarck, Laura Vinci, Luis Felipe Ortega, Luís Lázaro Matos, Lynn Hershman Leeson, Magdalena Jitrik, Maria Condado, Mariana Caló e Francisco Queimadela, Marilá Dardot, Mattia Denisse, Maya Watanabe, Meriç Algün, Przemek Pyszczek, Renato Ferrão, Rita Ferreira, Steve McQueen, Susan Hiller, Tomás Cunha Ferreira.

Organizada pelo Círculo de Artes Plásticas, Câmara e Universidade de Coimbra, a Anozero poderá ser visitada gratuitamente até ao final do ano.

A bienal tem como objetivo principal promover uma reflexão sobre a classificação da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.