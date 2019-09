Bienal de Ilustração de Guimarães dá Prémio de Carreira ao `designer` Jorge Silva

Lusa18 Set, 2019, 18:56 | Cultura

A BIG, que decorre de 12 de outubro a 31 de dezembro, é uma iniciativa da Câmara Municipal de Guimarães, com o objetivo de "dignificar o papel dos ilustradores no desenvolvimento cultural, no campo da edição, livros, revistas, jornais, cartazes, suportes clássicos de comunicação de massas e no domínio das novas tecnologia".

O galardão é constituído por um diploma e um valor pecuniário de 10 mil euros, e o artista terá uma exposição dos seus trabalhos "mais representativos" -- "As Sete Vidas do Senhor Silva" --, no Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), com inauguração a 12 de outubro, onde ficará patente até ao próximo dia 31 de dezembro.

Segundo a organização, "Jorge Silva é um homem dos jornais e com eles ganhou, entre 2000 e 2004, 40 prémios da americana SND, Society for News Design, pelo seu trabalho como designer e diretor de arte [nos jornais] O Independente e Público".

Da carreira do artista, a BIG destaca a "paixão de uma vida inteira, a ilustração editorial, que aprendeu no [jornal] `trotsquista` Combate, ao longo dos anos 80 e 90", e que lhe tem "trazido muitas alegrias, prémios, curadorias, e um blog, o Almanaque Silva, onde escreve histórias bizarras sobre a ilustração portuguesa".

A BIG lembra ainda que Jorge Silva "inventou em 2003 uma sardinha que se tornou ao longo dos anos a genuína imagem de Lisboa, cidade onde nasceu há 61 anos", e que tem "contribuído para a criação e desenvolvimento de marcas culturais da vida lisboeta".

Em 2019, além do Prémio Carreira, a BIG promove outras ações, como o Prémio Nacional BIG, "A Teia da Ilustração", ciclo de palestras dedicadas à ilustração, e o Prémio Especial BIG Ensino, destinado aos alunos de Artes Visuais do 12.º ano das Escolas Secundárias do Concelho de Guimarães e aos alunos do Ensino Superior, que frequentem cursos de licenciatura e mestrado em Escolas de Guimarães.